Akkumulátoralkatrész-gyárhoz riasztották a tűzoltókat Debrecenben

Debrecen déli ipari övezetében, egy Jedlik Ányos utcai gyárhoz riasztották a tűzoltókat szerda este Debrecenben - tájékoztatta a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t.
Papp-Kunkli Nóra azt mondta, a vármegyei tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Az eddigi adatok szerint beindult a gyár oltórendszere, így nagy mennyiségű habképző anyag borította be a területet. Az üzemben ötvenhatan dolgoztak, valamennyien elhagyták a munkaterületet.
A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk, jelenleg azt vizsgálják, mitől indult be a gyári tűzoltórendszer - ismertette a szóvivő. Az MTI más forrásból szerzett információi szerint a tűzoltókat az akkumulátor szeparátor-fóliákat gyártó Semcorp üzeméhez riasztották.
