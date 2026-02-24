Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Ismert kábítószer-kereskedőt kapcsoltak le, a hatóság a házánál jelent meg

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 09:35
A büntetett előéletű férfit már ismerte fel a rendőrség. A kábítószer-kereskedő ellen több eljárás is folyik.
A Bátonyterenyei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói őrizetbe vettek egy mátraverebélyi kábítószer-kereskedőt.

Otthonában kapták el a kábítószer-kereskedőt

A DELTA program keretében az elmúlt héten szerzett információk alapján a férfi egy büntetett előéletű, 25 éves helyi fiatalember volt. Bizonyítékok alapján többször is drogot adott el, ezeknek mennyiségét és az átadás időpontját üzenetekben pontosította vásárlóival. A kábítószert Mátraverebély központi részén vették át az ismert dílertől

A bátonyterenyei nyomozók szintén jól ismerték a bűnözőt, így február 19-én este a házánál találták meg, elfogták, majd a lakást átkutatták. A 25 éves helyi fiatalembert előállították a kapitányságra, és kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

Több eljárás folyik ellene lopás, kifosztás és más bűncselekmények miatt - ehhez most újabb bűncselekmény is társul, amelyet szabadlábon töltött ideje alatt követett el. Kezdeményezett a letartóztatását a bíróság elrendelte - írja a rendőrség.

 

