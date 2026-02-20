HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Nagy fogás: droghálózatot számolt fel a magyar rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 13:52
Összehangolt rendőri akcióban számolták fel azt a drogterjesztő hálózatot, amely Fejér vármegye több településén árusított kábítószert - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken.

A rendőrség honlapján azt írták: a nyomozás adatai szerint "a csoport tagjai bűnszövetségben kereskedtek kábítószerrel". Főként kristályt és biofüvet árultak, és kiterjedt vevői hálózatot szolgáltak ki, tevékenységük elsősorban Bicske, Székesfehérvár és Aba térségét érintette.

eltűnt, rendőrség, rendőr
Lecsapott a rendőrség / Illusztráció: Gé / MW

A beszámoló szerint a rendőrök február 17-én összesen 19 embert állítottak elő, közülük 14-et gyanúsítottként hallgattak ki, kilencet pedig őrizetbe vettek. A házkutatások során csaknem 400 ezer forint készpénzt, több elektronikai eszközt, személyautót, mintegy 700 gramm kábítószergyanús anyagot, valamint a fogyasztáshoz és adagoláshoz szükséges eszközöket foglaltak le - tették hozzá, megjegyezve: 460 doboz zárjegy nélküli cigaretta is előkerült.

Kitértek arra, hogy a gyanú szerint a drogterjesztés családi vállalkozásként működött.

A nyomozás során feltérképezik az elkövetői és fogyasztói kört, így az ügyben további intézkedések várhatók.

