Nagy fogás: droghálózatot számolt fel a magyar rendőrség

A rendőrség honlapján azt írták: a nyomozás adatai szerint "a csoport tagjai bűnszövetségben kereskedtek kábítószerrel". Főként kristályt és biofüvet árultak, és kiterjedt vevői hálózatot szolgáltak ki, tevékenységük elsősorban Bicske, Székesfehérvár és Aba térségét érintette.

Lecsapott a rendőrség / Illusztráció: Gé / MW

A beszámoló szerint a rendőrök február 17-én összesen 19 embert állítottak elő, közülük 14-et gyanúsítottként hallgattak ki, kilencet pedig őrizetbe vettek. A házkutatások során csaknem 400 ezer forint készpénzt, több elektronikai eszközt, személyautót, mintegy 700 gramm kábítószergyanús anyagot, valamint a fogyasztáshoz és adagoláshoz szükséges eszközöket foglaltak le - tették hozzá, megjegyezve: 460 doboz zárjegy nélküli cigaretta is előkerült.

Kitértek arra, hogy a gyanú szerint a drogterjesztés családi vállalkozásként működött.

A nyomozás során feltérképezik az elkövetői és fogyasztói kört, így az ügyben további intézkedések várhatók.