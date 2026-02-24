Több egység kutatott zord körülmények között – a fiatal túrázóknak már csak holttestei kerültek elő

Két fiatal túrázó holttestét találták meg Észak-Walesben egy nappal azután, hogy a Yr Wyddfa (Snowdon) meghódítására indultak.
A 19 éves Jayden Long és a 20 éves Eddie Hill eltűnéséről február 18-án, szerdán érkezett bejelentés - közölte az North Wales Police. A fiatalok felderítésére több szervezet összehangolt keresést indított.
A mentésben részt vett a Llanberis Mountain Mentő Szolgálat, az Aberglaslyn Mountain Mentő Szolgálat, a Royal Air Force hegyimentő szolgálata, a SARDA, valamint a HM Coastguard. Az egységek csütörtök hajnalig folytatták a kiterjedt kutatást nehéz körülmények között.
Tragikus módon a két férfi holttestét megtalálták összehangolt keresési erőfeszítések eredményeként
- áll a rendőrség közleményében. Hozzátették: az áldozatokat azonosították, családjaikat értesítették.
Eddie Hill testvére, Harry egy helyi hírportálnak nyilatkozva ezt mondta a bátyjáról:
Szavakkal nem tudom leírni azt a fájdalmat, amin én, a családom és a barátaim most keresztülmegyünk. Ő volt a legszebb fiú kívül-belül, és nagyon fog hiányozni.
Jayden Long nővére, Josie „csodálatos, kedves és gondoskodó bátyként” emlékezett rá, aki „olyasmit csinált, amit szeretett, és túl korán elvették tőlünk”.
Az észak-walesi rendőrség közölte, hogy további részleteket akkor közölnek, amikor az szükségessé válik - írja a People.
