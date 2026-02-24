Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Mátyás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Több egység kutatott zord körülmények között – a fiatal túrázóknak már csak holttestei kerültek elő

túrázó
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 08:05
túrázó holttesttinédzser
A fiatalokat hegyimentők keresték. Órákkal később már a holttestükkel tértek vissza.
CJA
A szerző cikkei

Két fiatal túrázó holttestét találták meg Észak-Walesben egy nappal azután, hogy a Yr Wyddfa (Snowdon) meghódítására indultak.

Két túrázó holttestére bukkantak
Két túrázó holttestére bukkantak (fotó: JustGiving)

Már csak holttestüket találták meg az egységek

A 19 éves Jayden Long és a 20 éves Eddie Hill eltűnéséről február 18-án, szerdán érkezett bejelentés - közölte az North Wales Police. A fiatalok felderítésére több szervezet összehangolt keresést indított.

A mentésben részt vett a Llanberis Mountain Mentő Szolgálat, az Aberglaslyn Mountain Mentő Szolgálat, a Royal Air Force hegyimentő szolgálata, a SARDA, valamint a HM Coastguard. Az egységek csütörtök hajnalig folytatták a kiterjedt kutatást nehéz körülmények között.

Tragikus módon a két férfi holttestét megtalálták összehangolt keresési erőfeszítések eredményeként

- áll a rendőrség közleményében. Hozzátették: az áldozatokat azonosították, családjaikat értesítették.

Eddie Hill testvére, Harry egy helyi hírportálnak nyilatkozva ezt mondta a bátyjáról:

Szavakkal nem tudom leírni azt a fájdalmat, amin én, a családom és a barátaim most keresztülmegyünk. Ő volt a legszebb fiú kívül-belül, és nagyon fog hiányozni.

Jayden Long nővére, Josie „csodálatos, kedves és gondoskodó bátyként” emlékezett rá, aki „olyasmit csinált, amit szeretett, és túl korán elvették tőlünk”.

Az észak-walesi rendőrség közölte, hogy további részleteket akkor közölnek, amikor az szükségessé válik - írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu