Több egység kutatott zord körülmények között – a fiatal túrázóknak már csak holttestei kerültek elő

Két fiatal túrázó holttestét találták meg Észak-Walesben egy nappal azután, hogy a Yr Wyddfa (Snowdon) meghódítására indultak.

Két túrázó holttestére bukkantak (fotó: JustGiving)

Már csak holttestüket találták meg az egységek

A 19 éves Jayden Long és a 20 éves Eddie Hill eltűnéséről február 18-án, szerdán érkezett bejelentés - közölte az North Wales Police. A fiatalok felderítésére több szervezet összehangolt keresést indított.

A mentésben részt vett a Llanberis Mountain Mentő Szolgálat, az Aberglaslyn Mountain Mentő Szolgálat, a Royal Air Force hegyimentő szolgálata, a SARDA, valamint a HM Coastguard. Az egységek csütörtök hajnalig folytatták a kiterjedt kutatást nehéz körülmények között.

Tragikus módon a két férfi holttestét megtalálták összehangolt keresési erőfeszítések eredményeként

- áll a rendőrség közleményében. Hozzátették: az áldozatokat azonosították, családjaikat értesítették.

Eddie Hill testvére, Harry egy helyi hírportálnak nyilatkozva ezt mondta a bátyjáról:

Szavakkal nem tudom leírni azt a fájdalmat, amin én, a családom és a barátaim most keresztülmegyünk. Ő volt a legszebb fiú kívül-belül, és nagyon fog hiányozni.

Jayden Long nővére, Josie „csodálatos, kedves és gondoskodó bátyként” emlékezett rá, aki „olyasmit csinált, amit szeretett, és túl korán elvették tőlünk”.

Az észak-walesi rendőrség közölte, hogy további részleteket akkor közölnek, amikor az szükségessé válik - írja a People.