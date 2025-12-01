Minden perc számít: mindenki az eltűnt hegymászó tinédzsert keresi

Romániában nagy erőkkel keresik azt a brit eltűnt hegymászó tinédzsert, aki ugyan sikeresen hívta a segélyhívót, ám a riasztás után nyoma veszett.
A 18 éves George Smyth november 23-án túrázott a Bucsecs-hegységben, amikor ismeretlen körülmények miatt kénytelen volt segítséget kérni a 112-es számon. Édesanyja, Jo, azonnal Romániába utazott, és elmondta:
Vasárnap anélkül hagyta el az Egyesült Királyságban lévő egyetemet, hogy szólt volna nekünk. Egyedül indult túrázni. A telefonja utoljára egy elszigetelt hegyvidéki térségben adott jelet. Vasárnap este hívta a 112-t.
A mentőcsapatok néhány órával a segélyhívás után már a helyszínen voltak, ám csak a fiatal hátizsákját találták meg azon a ponton, ahonnan a hívás érkezett.
A rendelkezésre álló információk szerint a fiú épp a Drakula-legendához kötődő település felé tartott, és feltételezések szerint még elérte a 2000 méteres magasságban fekvő Tigaesti-völgyet.
Most Black Hawk helikopterrel, hőkamerával felszerelt drónokkal és keresőkutyás egységekkel kutatnak utána. A visszakövetett útvonalon előkerült ugyan a hátizsákja, de további nyomokat nem találtak.
Sebastian Marinescu, a brassói hegyi-mentők igazgatója így fogalmazott:
Visszakövettük a fiatalember útját, de sajnos nem sikerült új, meggyőző jeleket azonosítani.
George fényképét országszerte terjesztik, bízva abban, hogy valaki információval szolgálhat - írja a Mirror.
Édesanyja így emlékezik rá:
George okos, szeretetteljes és kalandvágyó fiatal. Nemrég töltötte be a 18-at, és most járja első évét a Geológiai Karon. Ezt az utat azért tartotta titokban, hogy ne aggódjunk miatta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.