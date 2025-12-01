Minden perc számít: mindenki az eltűnt hegymászó tinédzsert keresi

Romániában nagy erőkkel keresik azt a brit eltűnt hegymászó tinédzsert, aki ugyan sikeresen hívta a segélyhívót, ám a riasztás után nyoma veszett.

Képünk illusztráció: unsplash

A 18 éves George Smyth november 23-án túrázott a Bucsecs-hegységben, amikor ismeretlen körülmények miatt kénytelen volt segítséget kérni a 112-es számon. Édesanyja, Jo, azonnal Romániába utazott, és elmondta:

Vasárnap anélkül hagyta el az Egyesült Királyságban lévő egyetemet, hogy szólt volna nekünk. Egyedül indult túrázni. A telefonja utoljára egy elszigetelt hegyvidéki térségben adott jelet. Vasárnap este hívta a 112-t.

A mentőcsapatok néhány órával a segélyhívás után már a helyszínen voltak, ám csak a fiatal hátizsákját találták meg azon a ponton, ahonnan a hívás érkezett.

A rendelkezésre álló információk szerint a fiú épp a Drakula-legendához kötődő település felé tartott, és feltételezések szerint még elérte a 2000 méteres magasságban fekvő Tigaesti-völgyet.

Most Black Hawk helikopterrel, hőkamerával felszerelt drónokkal és keresőkutyás egységekkel kutatnak utána. A visszakövetett útvonalon előkerült ugyan a hátizsákja, de további nyomokat nem találtak.

Sebastian Marinescu, a brassói hegyi-mentők igazgatója így fogalmazott:

Visszakövettük a fiatalember útját, de sajnos nem sikerült új, meggyőző jeleket azonosítani.

George fényképét országszerte terjesztik, bízva abban, hogy valaki információval szolgálhat - írja a Mirror.

