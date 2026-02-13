Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Halálra gázolták a hajmáskéri férfit, pedig csak a zebrán akart átkelni

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 17:35
balesetgázolás
Jelenleg is vizsgálják a baleset körülményeit.
Amy Mans
A szerző cikkei

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint csütörtökön, az esti órákban halálra gázoltak egy középkorú férfit, miközben megkísérelt gyalogosan átkelni a négysávos, 8-as főútvonalon, Hajmáskéren.  

alt=A középkorú férfi brutális gázolás áldozata lett. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit
A középkorú férfi brutális gázolás áldozata lett. A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit /Fotó: Gé / MW

A középkorú férfi szörnyethalt a baleset következtében

A VEOL információi szerint a gyalogosan átkelő férfit a belső sávban érte a halálos gázolás a Veszprém irányába tartó személygépkocsi által. Az értesülések szerint a gépkocsit egy nő vezette, aki nem tudta elkerülni a balesetet. Az elgázolt férfi azonnal életét vesztette a helyszínen, melyben teste felismerhetetlenségig roncsolódott. 

A baleset következtében a rendőrség a teljes útszakaszt lezárta és vizsgálják a baleset körülményeit. 

A baleset helyszínén készült felvételek az alábbiakban megtekinthetőek!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu