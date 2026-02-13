Halálra gázolták a hajmáskéri férfit, pedig csak a zebrán akart átkelni

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint csütörtökön, az esti órákban halálra gázoltak egy középkorú férfit, miközben megkísérelt gyalogosan átkelni a négysávos, 8-as főútvonalon, Hajmáskéren.
A VEOL információi szerint a gyalogosan átkelő férfit a belső sávban érte a halálos gázolás a Veszprém irányába tartó személygépkocsi által. Az értesülések szerint a gépkocsit egy nő vezette, aki nem tudta elkerülni a balesetet. Az elgázolt férfi azonnal életét vesztette a helyszínen, melyben teste felismerhetetlenségig roncsolódott.
A baleset következtében a rendőrség a teljes útszakaszt lezárta és vizsgálják a baleset körülményeit.
A baleset helyszínén készült felvételek az alábbiakban megtekinthetőek!
