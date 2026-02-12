200 utassal gázolt embert egy személyvonat Budapesten

Elgázolt egy embert egy személyvonat a főváros XXII. kerületében, a Nagytétényi útnál - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság csütörtökön az MTI-vel.
Tájékoztatásuk szerint a Székesfehérvárra tartó vonaton mintegy kétszáz ember utazott. A fővárosi hivatásos tűzoltók segítenek az utasoknak a mentesítő járatra való átszállásban - tették hozzá.
