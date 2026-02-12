Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
200 utassal gázolt embert egy személyvonat Budapesten

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 21:10
Az utasokat tűzoltók segítik. Nem tudni van-e halottja a vonatbalesetnek.
Elgázolt egy embert egy személyvonat a főváros XXII. kerületében, a Nagytétényi útnál - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság csütörtökön az MTI-vel.

Vonat gázolt ember
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Íme a vonatgázolás részletei

Tájékoztatásuk szerint a Székesfehérvárra tartó vonaton mintegy kétszáz ember utazott.  A fővárosi hivatásos tűzoltók segítenek az utasoknak a mentesítő járatra való átszállásban - tették hozzá.

