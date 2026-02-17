Rendőrök kísérték haza a győri gázolás gyanúsítottját - nyomkövetőt kell viselnie

Bilincsben vitték a rendőrök a bíróságra a szombati tragédia okozóját, de onnan már bilincs nélkül kísérték rendőrautóval az otthonába. A jogszabály szerint a bíróságnak nincs arra lehetősége, hogy az ügyészi indítványban megjelölt kényszerintézkedésnél szigorúbb döntést hozzon, így Cs. Dávid esetében bűnügyi felügyeletet rendeltek el négy hónapra. A férfi ezt tudomásul vette. A győri gázolás óriási felháborodást váltott ki, egy nyugdíjas asszony életét vesztette.

Rendőrök vitték haza a győri gázolás gyanúsítottját Fotó: Bors

A rendőrök a házában tettek nyomkövető eszközt a gyanúsítottra. Az okosórához hasonló kinézetű, csuklón viselendő készülék azonnal jelez, ha Cs. elhagyja a város területét. Ha megteszi, nagyot kockáztat, mert akkor le is tartóztathatják.

Mint arról a Bors beszámolt, február 14-én a 76 éves Ilona az unokáihoz igyekezett egy szatyornyi ajándékkal, de a kisgyerekek már soha nem örühettek az ajándéknak és a szeretett nagymamának, mert a gyanú szerint a 33 éves Cs. Dávid elgázolta egy buszmegállóban. A becsapódás erejét mutatja, hogy az Aston Martin nyolc járdaszéli karót is kitört, majd az ottani épületben is kárt tett. Ezt követően megpördült, és a házfal egy másik pontját is megrongálta. Az idős nő a helyszínen életét vesztette, ketten megsérültek.

A rendőrség kezdeményezte a férfi letartóztatását, de az ügyészség elegendőnek tartott egy enyhébb kényszerintézkedést és a bíróság nem hozhatott szigorúbb intézkedést, mint amit a vádhatóság javasolt.

A férfi a bíróság folyosóján a Bors kérdésére válaszolva ennyit mondott:

Nagyon sajnálom, ami történt. Őszinte részvétem a családnak.



A férfit halálos közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítják. A bíróság nem döntött Cs. jogosítványáról. Hogy bevonják-e a vezetői engedélyét, egy másik eljárásban dől el. Javára írták, hogy a helyszínen elvégzett szondáztatás és a későbbi drogteszt is negatív lett. Ugyanakkor a balesetet feltehetően gyorshajtás okozta.