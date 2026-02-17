Rendőrök kísérték haza a győri gázolás gyanúsítottját - nyomkövetőt kell viselnie

Bilincsben vitték a rendőrök a bíróságra a szombati tragédia okozóját, de onnan már bilincs nélkül kísérték rendőrautóval az otthonába. A jogszabály szerint a bíróságnak nincs arra lehetősége, hogy az ügyészi indítványban megjelölt kényszerintézkedésnél szigorúbb döntést hozzon, így Cs. Dávid esetében bűnügyi felügyeletet rendeltek el négy hónapra. A férfi ezt tudomásul vette. A győri gázolás óriási felháborodást váltott ki, egy nyugdíjas asszony életét vesztette.
A rendőrök a házában tettek nyomkövető eszközt a gyanúsítottra. Az okosórához hasonló kinézetű, csuklón viselendő készülék azonnal jelez, ha Cs. elhagyja a város területét. Ha megteszi, nagyot kockáztat, mert akkor le is tartóztathatják.
Mint arról a Bors beszámolt, február 14-én a 76 éves Ilona az unokáihoz igyekezett egy szatyornyi ajándékkal, de a kisgyerekek már soha nem örühettek az ajándéknak és a szeretett nagymamának, mert a gyanú szerint a 33 éves Cs. Dávid elgázolta egy buszmegállóban. A becsapódás erejét mutatja, hogy az Aston Martin nyolc járdaszéli karót is kitört, majd az ottani épületben is kárt tett. Ezt követően megpördült, és a házfal egy másik pontját is megrongálta. Az idős nő a helyszínen életét vesztette, ketten megsérültek.
A rendőrség kezdeményezte a férfi letartóztatását, de az ügyészség elegendőnek tartott egy enyhébb kényszerintézkedést és a bíróság nem hozhatott szigorúbb intézkedést, mint amit a vádhatóság javasolt.
A férfi a bíróság folyosóján a Bors kérdésére válaszolva ennyit mondott:
Nagyon sajnálom, ami történt. Őszinte részvétem a családnak.
A férfit halálos közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítják. A bíróság nem döntött Cs. jogosítványáról. Hogy bevonják-e a vezetői engedélyét, egy másik eljárásban dől el. Javára írták, hogy a helyszínen elvégzett szondáztatás és a későbbi drogteszt is negatív lett. Ugyanakkor a balesetet feltehetően gyorshajtás okozta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.