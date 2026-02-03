Angyalföldi gyilkosság: hallották a szomszédok a gyönyörű fitneszmodell halálos segélykiáltását

M. Dollit január elején, napokon át hiába próbálták elérni a barátai angyalföldi lakásában, ezért bejelentést tettek a rendőrségen. Az egyenruhások kiszálltak a fitneszmodell bérelt lakásához, de mivel az ő kopogtatásukra sem reagált, felkérték a katasztrófavédelem munkatársait, hogy törjék be az ajtót. Az ingatlanban végül megtalálták a több késszúrással, valósággal kivégzett nő földi maradványait. A feltételezett elkövetőt a gyilkosság óta letartartóztatták. Jelenleg az IMEI-ben tartják fogva.

Több szomszéd is hallotta a fitneszmodell segélykiáltását Fotó: Bors

A fitneszmodell hiába kiáltott segítségért!

Dollinak a család a múlt héten megadta a végtisztességet. Most Mónika, a gyászoló édesanyja szívbemarkoló posztot tett közzé a Facebookon.

A kislányom elvesztése hatalmas, soha el nem múló fájdalom, de ami ezerszer jobban fáj, hogy most már kicsit tiszta fejjel végig tudom olvasni az ügyiratot, amiben a vallomások szerepelnek! Nem egy szomszéd hallgatta végig, hogy a kislányom üvölti, hogy segítség, segítség!

– kezdte Mónika, majd kifejtette, volt olyan ember, aki inkább elment otthonról, hogy ne hallja Móni kétségbeesett kiabálását.

Kérdezem én, hogy lehet ezzel a tudattal élni, hogy az alapvető segítségnyújtást nem tettem meg egy embertársam felé? Mindig bebizonyosodik számomra, hogy ember embernek farkasa. Remélem, a segítségkérés mindig a fülükben fog csengeni. A karma dolgozik

– fogalmazott az édesanya.

Dollinak esélyt sem adott a gyilkosa Fotó: Facebook

Mónika ismerősei szerint a segítségnyújtást elmulasztó szomszédokat is felelősségre kellene vonni. Úgy vélik, Dolli talán még ma is élne, ha valakik időben közbelépnek.

Borzasztó ez a közöny. Nem tudom, hogyan számolnak el önmagukkal

– írta az egyik barát.