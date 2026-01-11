"Nem volt szerencsés a szerelemben" - Angyalföldi gyilkosság: féltett titkokat árult el a megölt Dolliról közeli barátja

Újabb közeli barát mesélt lapunknak az angyalföldi gyilkosság áldozatáról. M. Dolli, a gyönyörű fitneszmodell és TikTok-er napok óta nem adott magáról életjelet, ezért az ismerősök bejelentést tettek a rendőrségen. Az egyenruhások kiszálltak a XIII. kerületi bérelt lakáshoz, majd miután ők is hiába csengettek, felkérték a katasztrófavédelem munkatársait, hogy törjék be az ajtót. Az ingatlanban megtalálták a fiatal nő holttestét. Órákkal később, Kispesten elfogták a feltételezett tettest, akit azóta letartóztattak. Mivel felmerült a lehetősége, hogy kóros elmeállapotú, jelenleg az IMEI-ben tartják fogva.

Az angyalföldi gyilkosság áldozata, M. Dolli fitneszmodell és TikTok-tartalomgyártó volt

Az angyalföldi gyilkosság áldozatát rengetegen gyászolják

- Dolli egy nagyon kedves, jószívű lány volt. Egy gyorsétteremben dolgoztunk együtt, és már az első pillanattól kezdve egymásra találtunk barátként. Amikor megismertem, nem sokkal korábban költözött Budapestre.

Egy párkapcsolata akkoriban ért véget, és emiatt nehéz élethelyzetbe került

– mondta lapunknak Márk. A fitneszmodell egy ideig lakhatási gondokkal küzdött, és bár akkoriban a férfi sem volt könnyű helyzetben, igyekezett segíteni a lánynak.

- Sikerült megoldást találni, és egy barátnőmnél kapott átmenetileg lakhatást. Dolli mindent megtett azért, hogy talpra álljon, és egy stabilabb életet építsen magának. Vágyott rá, hogy legyen egy biztos pont az életében, egy társa, akivel nyugodt, normális jövőt tervezhet. A szerelemben nem volt szerencsés, gyakran csalódott, de ennek ellenére megmaradt egy érzékeny, szeretettel teli embernek - mesélte a közeli barát.

Dolli nem élt luxuséletet. Márk szerint egy kedves, egyszerű lány volt, aki sokat szenvedett, mégis tele volt tervekkel.

- Az utóbbi időben gyakran mesélt arról, hogy változtatni szeretne az életén, saját vállalkozásról álmodott. Egy megtört, szeretethiányos lélek volt, akit nagyon szerettem. Egy rendkívül jó ember volt. Nem érdemelte meg ezt a brutális halált – fejezte be Márk.

Dolli életében szinte mindent a sportnak rendelt alá, szigorú diétát tartott, hogy egyetlen gramm felesleg se halmozódjon fel a testén. Az egész hazai fitnesztársadalmat sokkolta az angyalföldi gyilkosság.