Bizarr vég: tévedésből rabolták el és végezték ki a nyugdíjast

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 15:35
A hatóságok nyomoznak. Emberrablás áldozata lett a férfi.

Tragikus tévedés vezetett egy 85 éves férfi halálához Ausztráliában. Az idős embert február közepén hurcolta el otthonából három elkövető a Sydney-től északra fekvő North Ryde településen. Az idős férfi nem élte túl az emberrablást.

Belehalt az emberrablásba az idős férfi
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Borzalmas tragédia lett a vége az emberrablásnak

A rendőrség néhány nappal az emberrablást követően nyilvános felhívást intézett az elkövetőkhöz. A hatóságok hangsúlyozták: minden jel arra utal, hogy az emberrablók rossz személyt vittek el. Közlésük szerint az idős férfinak semmilyen kapcsolata nem volt bűnözői körökkel, miközben sajtóértesülések alapján az akció eredeti célpontja a szervezett bűnözéshez köthető személy lehetett. 

A figyelmeztetés és a felszólítás ellenére az áldozat nem térhetett haza. Tíz nappal később a hatóságok Pitt Town településen, Sydney-től északnyugatra találták meg a férfi földi maradványait. A rendőrség keddi közleménye szerint a minden kétséget kizáró azonosításhoz további vizsgálatok szükségesek. Az ügyben szerda reggel két férfit – egy 24 és egy 29 éves gyanúsítottat – vettek őrizetbe. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, írja a Tények.hu

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
