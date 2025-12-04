Emberrablás a nyílt utcán: anyát és kisbabáját tuszkolták be egy kocsiba - Videó

A 24 éves nőt és egyéves gyermekét erőszakkal bekényszerített az autóba egy 27 éves férfi, a nő korábbi élettársa Kolozsváron. A rendőrök Erdőfeleknél utolérték a kocsit, elkapták az emberrablás elkövetőit.

Emberrablás: anyát és gyermekét ragadták el

Illusztráció: Pexels

Az emberrablást többen látták

A rendőrséget szemtanúk riasztották, akik látták, hogy kocsiba tuszkolták a nőt és a gyermekét. A bejelentést követően a kolozsvári hatóságok lenyomozták a járművet, amelyben négy felnőtt – két nő és két férfi volt, 27 és 50 év közöttiek – valamint az elrabolt nő a gyermekével.

A nyomozók szerint a fiatal nőt fizikai erőszakkal kényszerítette be a járműbe egy 27 éves férfi, a nő korábbi élettársa. A kockázatértékelés után a rendőrség ideiglenes védelmi rendeletet adott ki, az áldozat pedig úgy döntött, nem kéri, hogy nyomkövetővel figyeljék a férfit, közölte a rendőrség.

December 3-án két gyanúsítottat egy 50 éves nőt és egy 27 éves férfit – 24 órás őrizetbe vettek, és bíróság elé állítják őket. A Kolozs megyei rendőrség folytatja a nyomozást az ügyben - írja a Maszol.