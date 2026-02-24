Nagy a baj! Eltűnt az otthonából egy 13 éves kislány Komáromban

Eltűnt kislányt keres a rendőrség, aki február 23-án reggel elindult az iskolába, azonban oda már nem érkezett meg. Az eltűnt gyermek mindössze 13 éves.

Eltűnt kislányt keresnek Komáromban

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Eltűnt kislányt keres a komáromi rendőrség

A Komáromi Rendőrkapitányság körözést adott ki egy eltűnt 13 éves kislány ügyében. A 13 éves F. Viktória február 23-án tűnt el otthonról, miután az Almásfüzitői Általános Iskolába indult, azonban oda nem érkezett meg, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik.

A Police.hu-n közzétett személyleírása alapján Viktória 150 cm magas, vékony, 41 kg, szőke vállig érő haja és barna szeme van. Az orra alatt pedig egy heg látható. Eltűnésekor fekete kapucnis kabát, kék kapucnis pulóver, fekete alapon fehér mintázatú nadrág valamint sportcipő és hátitáska volt az eltűnt lányon.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. - áll a Police.hu közleményében.