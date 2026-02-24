Éjszaka távozott az otthonából, azóta is keresik az eltűnt 30 éves férfit

Eltűnt B. István Bence, a Kecskeméti Rendőrkapitányság a 03010/157/184/2026. szám alatt körözési eljárást folytat az ügyben.

Mit tudunk az eltűnt férfiról?

A 30 éves férfit utoljára 2026. február 23-án éjszaka látták, amikor távozott tiszaugi otthonából ismeretlen helyre. Azóta nem adott életjelet magáról, és a felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

B. István Bence körülbelül 180 centiméter magas, szemüveges, rövid, sötétbarna haja van. Eltűnésekor kék vagy szürke farmert, világosszürke, kapucnis pulóvert és világosbarna bakancsot viselhetett. A róla készült képet ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a 06-76/513-356-os vagy a 06-80/555-111-es telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón.