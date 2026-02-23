Hiányzik szeretteinek: Eltűnt egy 51 éves férfi, nagy erőkkel keresi a rendőrség

Eltűnt M. G. Károly – közölte a Police.hu. A hódmezővásárhelyi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az 51 éves férfi megtalálásában.

Fotó: Gé / MW

Eltűnt egy 51 éves férfi, nagy erőkkel keresi a rendőrség

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó M. G. Károly eltűnésének ügyében. Az 51 éves férfi 2026. február 20-án távozott a hódmezővásárhelyi lakcíméről és azóta nem adott hírt magáról.

M. G. Károly kb. 185 cm magas, átlagos testalkatú, rövid, őszes barna hajú és kék szemű. Eltűnésekor sötétbarna oldalzsebes nadrágot, szürke kapucnis pulóvert, fekete mellényt, fekete kabátot és 43-as méretű fehér - szürke sportcipőt viselt.

Az eltűnt férfi képét IDE kattintva lehet megtekinteni!

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.