Végre fény derülhet arra, hogy mi történt pontosan Egressy Mátyással

Egressy Mátyás ügye még mindig az egész országot foglalkoztatja. A tinédzser még január közepén tűnt el egy bulit követően, majd keresését az egész ország egyként kezdte meg. A tragikus hír, miszerint a Dunába eshetett a fiatal, ma megerősítést nyert, amikor a rendőrség bejelentette: február 21-én megtalálták a fiú holttestét.
Most az RTL Híradónak nyilatkozott egy igazságügyi orvosszakértő, aki szerint még ennyi idő elteltével is kaphatunk magyarázatot a történtekre – közölte a Blikk.
A boncolás során mindenképpen vér- és vizeletmintát biztosítanak toxikológiai vizsgálatra, és ettől reálisan várható eredmény mind a véralkoholszint meghatározása, mind pedig bármiféle kábító vagy bódító anyag kimutatása tekintetében
– mondta Fülöp Zoltán.
A holttestet február 21-én délután találták meg a Duna budapesti, XI. kerületi szakaszán, amit azóta azonosítottak az eltűnt Egressy Mátyás személyében. A rendőrség a hírt hétfőn közölte és hozzátették, hogy bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával folytatja a körülmények vizsgálatát.
