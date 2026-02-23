Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Végre fény derülhet arra, hogy mi történt pontosan Egressy Mátyással

Egressy Mátyás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 21:10
eltűnt fiatal személyeltűnt
A boncolás során fény derülhet az igazságra az eltűnt fiú ügyében. Egressy Mátyás holttestét február 21-én találták meg.

Egressy Mátyás ügye még mindig az egész országot foglalkoztatja. A tinédzser még január közepén tűnt el egy bulit követően, majd keresését az egész ország egyként kezdte meg. A tragikus hír, miszerint a Dunába eshetett a fiatal, ma megerősítést nyert, amikor a rendőrség bejelentette: február 21-én megtalálták a fiú holttestét.

Egressy Mátyás ügyében kiderülhet az igazság
Egressy Mátyás ügyében kiderülhet az igazság
 / Fotó: olvasói

Most az RTL Híradónak nyilatkozott egy igazságügyi orvosszakértő, aki szerint még ennyi idő elteltével is kaphatunk magyarázatot a történtekre – közölte a Blikk.

A boncolás során mindenképpen vér- és vizeletmintát biztosítanak toxikológiai vizsgálatra, és ettől reálisan várható eredmény mind a véralkoholszint meghatározása, mind pedig bármiféle kábító vagy bódító anyag kimutatása tekintetében

– mondta Fülöp Zoltán.

A Duna több mint egy hónap múlva adta vissza Egressy Mátyás holttestét

A holttestet február 21-én délután találták meg a Duna budapesti, XI. kerületi szakaszán, amit azóta azonosítottak az eltűnt Egressy Mátyás személyében. A rendőrség a hírt hétfőn közölte és hozzátették, hogy bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával folytatja a körülmények vizsgálatát.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu