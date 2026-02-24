Hova tűntél Mirabella? Nyoma veszett egy 16 éves kamaszlánynak

Eltűnt egy 16 éves kamaszlány Budapest XII. kerületéből. Az eltűnt tinédzsert családja, és most már a rendőrség is nagy erőkkel keresi.

Eltűnt kamaszlányt keres a rákosmentei rendőrség, nem ez az első alkalom

Fotó: Gé / MW

Budapesti kamaszlányt keres a rendőrség, négy napja nem tudnak a hollétéről. A 16 éves T. Mirabella február 20-án nem tért vissza az otthonába, nem tudják elérni, így a család mellett a rendőrség is nagy erőkkel keresi.

A rendőrség honlapján feltűntetett személyleírás alapján Mirabella kb. 170 cm magas, vékony, hosszú, sötétbarna festett haja és kék szeme van.

Mirabella tavaly decemberben is eltűnt, melynek kapcsán felhívást is létrehoztak, akkor sikeresen előkerült, bár nem tudni hogyan.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki T. Mirabella tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon - olvasható a Police.hu közleményében valamint az Origo.hu cikkében is.