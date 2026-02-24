Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Brutális erejű balestről jött hír: mentőhelikopter szállt le az M0-son, nagy a baj

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 14:35
A Dabas felé vezető útszakasz teljes szélességében lezárták. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
Összeütközött két kamion és egy furgon, az M0-s autóút 25-ös kilométerénél, Budapest XXIII. kerületénél, a Dabas felé vezető oldalon. A baleset következtében a furgonba egy ember beszorult, őt a főváros hivatásos tűzoltói feszítővágó segítségével szabadítják ki. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlanak a munkálatok. A társhatóságok is az esetnél dolgoznak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írj a katasztrófavédelem

