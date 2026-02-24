A fagyos Duna megőrizte a bizonyítékokat: megszólalt a Borsnak a szakértő Egressy Mátyás tragédiájáról

Hosszú hetek reménykedése és fájdalmas várakozása ért véget február 21-én, amikor a hatóságok Budapesten, a XI. kerületi Duna-szakaszon megtalálták az eltűnt Egressy Mátyás holttestét. A 18 éves fiatalember január közepén, egy budapesti buli után tűnt el nyomtalanul, és bár az elsődleges vizsgálatok nem utalnak bűncselekményre, a körülmények továbbra is rengeteg kérdést vetnek fel. Vajon miért vetette egy életerős fiatal magát a fagyos folyóba?
A közösségi médiában és a közvéleményben szárnyra kaptak a találgatások. Az egyik legmegrázóbb elmélet szerint a fiú nem önszántából vagy egyszerű baleset folytán került a vízbe, hanem kábítószert tehettek az italába az éjszakai szórakozóhelyen. Ez a gyanú árnyékot vet az egész tragédiára, de az igazságügyi orvosszakértő szerint van remény arra, hogy pontos választ kapjunk a rejtélyes körülményekre.
Sokan attól tartottak, hogy a vízben töltött több mint egy hónap után a test már nem „beszél”, és az idő elmosta a bizonyítékokat. Dr. Szeles Géza igazságügyi orvosszakértő azonban eloszlatta ezeket a félelmeket. Kifejtette, hogy a Duna téli hőmérséklete kulcsszerepet játszik a vizsgálatok sikerében, hiszen a hideg konzerválta a fontos nyomokat.
A Duna az elmúlt egy hónapban 2-3 fokosnál nem volt melegebb
– magyarázta a szakértő. Ennek tükrében a szakemberek olyan mintákhoz juthatnak, amelyek választ adhatnak a kábítószer-fogyasztás gyanújára is.
A család és az értetlenül álló barátok számára a legfontosabb kérdés, hogy történt-e bántalmazás, vagy valóban bódító szer hatása alatt állt-e a fiú, amikor a folyóhoz ért. Egressy Mátyás ügyében a toxikológiai vizsgálat lesz a döntő. Dr. Szeles Géza hangsúlyozta, hogy a modern orvostudomány még ennyi idő után is képes precíz eredményeket produkálni a szervezetből vett minták alapján.
Tehát amíg vérmintát tudunk nyerni, addig a halál időpontjában fennálló véralkoholszintet tudjuk mérni. De van lehetőség rá, hogy ilyen mintákból mérjük azt, hogy volt-e valamilyen méreganyag, adott esetben kábítószer a szervezetében, amikor meghalt. Kábítószer egyébként vizeletből is kimutatható, de méreganyagokat lehet például hajmintából is vizsgálni
– közölte a szakértő. Sokan félnek attól is, hogy az esetleges külsérelmi nyomokat elfedte a víz, de a szakértő megnyugtatott mindenkit: a csonttörések, az esetleges ütések nyomai vagy bántalmazásra utaló bevérzések még ilyenkor is azonosíthatóak.
Valószínűsíthetően a holttest olyan állapotban volt, amire azt mondom, hogy még kitűnően lehet boncolni és kitűnően lehet adatokat nyerni arra vonatkozólag, hogy történt-e bántalmazás, kapott-e ütést, eltört-e valamije. A csonttöréseket még nagyon sokáig lehet azonosítani, de ebben az állapotban valószínűsíthetően még a bevérzéseket is.
Miközben a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a halálesetet, a tragédia súlya mázsás teherként nehezedik mindenkire. Egy fiatal élet tört ketté, és bár a toxikológiai eredményekre még várni kell, az már biztos, hogy Egressy Mátyás története rávilágít az éjszakai élet veszélyeire és az összefogás erejére, amivel a keresése során találkozhattunk.
A szakértői vélemények alapján van esély arra, hogy a család megkapja a végső választ, és legalább a bizonytalanság kínzó érzése megszűnjön. A Duna ugyan visszaadta a testet, de a teljes igazságot most már az orvostudománynak kell kideríteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.