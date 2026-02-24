A fagyos Duna megőrizte a bizonyítékokat: megszólalt a Borsnak a szakértő Egressy Mátyás tragédiájáról

Hosszú hetek reménykedése és fájdalmas várakozása ért véget február 21-én, amikor a hatóságok Budapesten, a XI. kerületi Duna-szakaszon megtalálták az eltűnt Egressy Mátyás holttestét. A 18 éves fiatalember január közepén, egy budapesti buli után tűnt el nyomtalanul, és bár az elsődleges vizsgálatok nem utalnak bűncselekményre, a körülmények továbbra is rengeteg kérdést vetnek fel. Vajon miért vetette egy életerős fiatal magát a fagyos folyóba?

A szakértők szerint a toxikológiai vizsgálat adhat választ arra, mi történhetett a tragikus sorsú Egressy Mátyás utolsó óráiban Fotó: Bors

Egressy Mátyás halála: a toxikológiai vizsgálat eredménye adhat választ

A közösségi médiában és a közvéleményben szárnyra kaptak a találgatások. Az egyik legmegrázóbb elmélet szerint a fiú nem önszántából vagy egyszerű baleset folytán került a vízbe, hanem kábítószert tehettek az italába az éjszakai szórakozóhelyen. Ez a gyanú árnyékot vet az egész tragédiára, de az igazságügyi orvosszakértő szerint van remény arra, hogy pontos választ kapjunk a rejtélyes körülményekre.

A jéghideg víz fogságában: megőrizte a test a végzetes éjszaka nyomait

Sokan attól tartottak, hogy a vízben töltött több mint egy hónap után a test már nem „beszél”, és az idő elmosta a bizonyítékokat. Dr. Szeles Géza igazságügyi orvosszakértő azonban eloszlatta ezeket a félelmeket. Kifejtette, hogy a Duna téli hőmérséklete kulcsszerepet játszik a vizsgálatok sikerében, hiszen a hideg konzerválta a fontos nyomokat.

A Duna az elmúlt egy hónapban 2-3 fokosnál nem volt melegebb

– magyarázta a szakértő. Ennek tükrében a szakemberek olyan mintákhoz juthatnak, amelyek választ adhatnak a kábítószer-fogyasztás gyanújára is.

Kimutatható a méreg és az idegenkezűség?

A család és az értetlenül álló barátok számára a legfontosabb kérdés, hogy történt-e bántalmazás, vagy valóban bódító szer hatása alatt állt-e a fiú, amikor a folyóhoz ért. Egressy Mátyás ügyében a toxikológiai vizsgálat lesz a döntő. Dr. Szeles Géza hangsúlyozta, hogy a modern orvostudomány még ennyi idő után is képes precíz eredményeket produkálni a szervezetből vett minták alapján.

Tehát amíg vérmintát tudunk nyerni, addig a halál időpontjában fennálló véralkoholszintet tudjuk mérni. De van lehetőség rá, hogy ilyen mintákból mérjük azt, hogy volt-e valamilyen méreganyag, adott esetben kábítószer a szervezetében, amikor meghalt. Kábítószer egyébként vizeletből is kimutatható, de méreganyagokat lehet például hajmintából is vizsgálni

– közölte a szakértő. Sokan félnek attól is, hogy az esetleges külsérelmi nyomokat elfedte a víz, de a szakértő megnyugtatott mindenkit: a csonttörések, az esetleges ütések nyomai vagy bántalmazásra utaló bevérzések még ilyenkor is azonosíthatóak.

Valószínűsíthetően a holttest olyan állapotban volt, amire azt mondom, hogy még kitűnően lehet boncolni és kitűnően lehet adatokat nyerni arra vonatkozólag, hogy történt-e bántalmazás, kapott-e ütést, eltört-e valamije. A csonttöréseket még nagyon sokáig lehet azonosítani, de ebben az állapotban valószínűsíthetően még a bevérzéseket is.

Búcsú a 18 éves fiútól

Miközben a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a halálesetet, a tragédia súlya mázsás teherként nehezedik mindenkire. Egy fiatal élet tört ketté, és bár a toxikológiai eredményekre még várni kell, az már biztos, hogy Egressy Mátyás története rávilágít az éjszakai élet veszélyeire és az összefogás erejére, amivel a keresése során találkozhattunk.