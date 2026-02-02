"Boldog vagyok, hogy megismerhettelek" - Könnyfakasztó sorokkal emlékezett meg egykori iskolája Egressy Mátyásról

Január 16-én tűnt el Budapesten Egressy Mátyás, akinek azóta sem sikerült a nyomára bukkanni. A 18 éves teniszező aznap este szórakozni indult a barátaival, majd hajnalban elbúcsúzott tőlük, mondván, hazamegy - ám végül sosem érkezett meg. A hírek szerint ugyan útnak indult, de több helyen is járt, majd a kulcscsomóját a Lánchídon találták meg. A kamerafelvételek szerint épp onnan zuhant a Dunába egy ember. A rendőrség azóta is keresi a fiatalt, ám eredmény nélkül. Egressy Mátyás általános iskolája nemrég egy megható posztban emlékezett meg egykori diákjáról.
Mi így emlékezünk Rád, Egressy Mátyás
- olvasható a fiatal fiú általános iskolájának Facebook-oldalán, majd így folytatták:
“Egy intelligens, udvarias, tisztelettudó, jólelkű fiúnak ismertelek meg. Köszönöm, hogy mindig segítőkész voltál, bármire is kértelek. Biztos vagyok abban, hogy ezek a tulajdonságok a későbbiekben is a javadra válnak. Sok más mellett azt szeretem Benned, hogy van humorod, és jókat lehet Veled beszélgetni. Remélem, a sport a jövőben is fontos szerepet játszik majd az életedben, és sok sikerben lesz részed. Boldog vagyok, hogy megismerhettelek, taníthattalak és az osztályfőnököd lehettem.”
