Rendőrnek adták ki magukat: 6 millió forinttal károsították meg egy nőt

6 millió forintot loptak el a csalók egy paksi nőtől, miután rendőrnek és banki dolgozónak adták ki magukat.

Csalók loptak el sikeresen 6 millió forintot Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

A nőt telefonon hívták fel, azt állítva, hogy a rendőrséghez tartoznak, és fel kell vennie a számlájáról a pénzt, mert veszélyben van az összege, mivel a pénzintézet összejátszik a csalókkal.

Elmondták neki, hogy az összeget vigye haza, tegye bele egy táskába, majd adja át a lakásához érkező „rendőröknek”. Ők továbbították volna a pénzt a banki ügyintézőknek, akik állítólag biztonságos számlát nyitottak volna.

Először a két nő, egy állítólagos banki alkalmazott és egy rendőrnő, majd egy ORFK nyomozó hívta telefonon. A hívások több számról érkeztek „biztonsági okokból”, és sok rábeszélés után az áldozat a bankba ment. A rendőrök a délután folyamán a nő lakásához érkeztek, és átvették a pénzt. Az új számlát másnapra ígérték, de ez nem történt meg - ekkor jött rá az áldozat, hogy becsapták.

A rendőrség ismét felhívja a lakosság figyelmét, hogy legyenek óvatosak pénzükkel és személyes adataikkal!

Így ne dőljünk be csalóknak: