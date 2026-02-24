Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Rendőrnek adták ki magukat: 6 millió forinttal károsították meg egy nőt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 11:35
Már túl késő volt, amikor az áldozat a feljelentést megtette. A csalók sikeresen ellopták egy paksi nő pénzét.
6 millió forintot loptak el a csalók egy paksi nőtől, miután rendőrnek és banki dolgozónak adták ki magukat.

Csalók loptak el sikeresen 6 millió forintot
A nőt telefonon hívták fel, azt állítva, hogy a rendőrséghez tartoznak, és fel kell vennie a számlájáról a pénzt, mert veszélyben van az összege, mivel a pénzintézet összejátszik a csalókkal.

Elmondták neki, hogy az összeget vigye haza, tegye bele egy táskába, majd adja át a lakásához érkező „rendőröknek”. Ők továbbították volna a pénzt a banki ügyintézőknek, akik állítólag biztonságos számlát nyitottak volna.

Először a két nő, egy állítólagos banki alkalmazott és egy rendőrnő, majd egy ORFK nyomozó hívta telefonon. A hívások több számról érkeztek „biztonsági okokból”, és sok rábeszélés után az áldozat a bankba ment. A rendőrök a délután folyamán a nő lakásához érkeztek, és átvették a pénzt. Az új számlát másnapra ígérték, de ez nem történt meg - ekkor jött rá az áldozat, hogy becsapták.

A rendőrség ismét felhívja a lakosság figyelmét, hogy legyenek óvatosak pénzükkel és személyes adataikkal!

Így ne dőljünk be csalóknak:

  • Ha idegenek keresik Önöket telefonon vagy e-mailben, ne adják ki személyes adataikat.
  • Ha gyanús tranzakcióra hivatkozva a pénzük átadására kérik Önöket, ne tegyék meg! Sem a pénzintézetek, sem a rendőrség nem kér ilyet.
  • Mindig vegyék fel a kapcsolatot a számlavezető pénzintézettel, lehetőleg személyesen.
  • Jelentsék a gyanús eseteket a 112-es segélyhívó számon.

 

