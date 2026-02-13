„Nem tudtam, hogy életben maradok-e vagy meghalok”: Megszólalt a budakeszi tűzvész egyik áldozata

Fejvesztve menekültek az emberek péntek hajnalban Budakeszin, a Zichy Péter utcában az egyik sorházból, ami munkásszállóként üzemel. A katasztrófavédelem beszámolója szerint egy gázpalack robbant fel, ami miatt lángba borult az egész épület. Cikkünk megjelenéséig négy halálos áldozatról számoltak be a hatóságok. A Bors telefonon elért két áldozatot, akik jelenleg kórházban vannak füstmérgezés miatt. A 60 éves I. Ferenc és 70 éves Gyuri bácsi mesélte el, mit éltek át a budakeszi tűzvész során.

A budakeszi tűzvész során négyen haltak meg Fotó: Markovics Gábor / Bors

Budakeszi tűzvész: négyen haltak meg a tragédiában

Lángba borult egy kétszintes sorház a Zichy Péter utcában. A katasztrófavédelem emberei 47 embert hoztak ki a sorházból, 27-et a tűzzel érintett szakaszból. A legtöbben már aludtak, amikor a robbanás történt, arra riadtak, hogy többen kiabálnak, hogy meneküljenek az utcára. I. Ferenc is ezt hallotta meg.

Én aludtam, majd egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy alattomosan áramlik be a szobámba a fullasztó füst

– kezdte lapunknak I. Ferenc. "Ez után azonnal hallottam, hogy üvöltenek az emberek, hogy meneküljünk, rohanjunk kifelé az épületből. Ez nagyjából fél kettő körül történt. Én mozgáskorlátozott vagyok, könyökmankóval közlekedem és gerincmerevítőm is van. Korábban egy betegség miatt lebénult a fél oldalam, így nehezen mozgok, de megpróbáltam felöltözni. Farmert vettem, zoknit, papucsot és egy lenge kabátot, majd magamhoz vettem az irataimat."



Felrobbant egy gázpalack, menekültek az emberek az utcára Fotó: Markovics Gábor / Bors

Ferenc elmondta, hogy az épületben hatalmas volt a pánik, mindenki rohant az utcára.

Voltak, akik kisgatyában vagy pizsamában szaladtak a tűz elől az utcára

– mesélte. "Nem tudtam, hogy életben maradok-e vagy meghalok. Majdnem megfulladtam, azt se tudom, hogyan éltem túl… Este hallottam egy hangot, azt hittem valamelyik szomszéd kopácsol, még ki is kiabáltam, hogy fejezze be, majd visszaaludtam. Ez után történt a robbanás. Az utcát ellepték a mentősök és a tűzoltók. Azonnal elláttak minket. Több embert elvittek kórházba, engem füstmérgezés miatt. Most a legnagyobb probléma az, hogy megoldjuk a lakhatást, mert csak akkor tudok dolgozni. Így mindenkit, akit csak lehet, arra kérek, segítsen nekünk! Nem maradt semmink, csak az, ami épp rajtunk volt a tűzvész során…" - sírta el magát a férfi.