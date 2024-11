Hét gázpalack robbant be: valóságos csoda, hogy Zsolt édesanyja túlélte a pokoli tüzet

Mindene odalett egy családnak Vecsésen, sőt, majdnem életet is követeltek a lángok, amik még szombaton csaptak fel egy ikerház egyik felében. Hét gázpalack is felrobbant, egy idős asszony pedig majdnem megfulladt a füstben, őt végül a helyszínre siető tűzoltók menekítették ki. A ház teteje teljesen leégett, az egyik fele lakhatatlanná vált, a tető gyakorlatilag megsemmisült. Az asszony fia, Zsolt megrendülten, a könnyeivel küszködve beszélt a Tényeknek: "Eszméletlen füst volt, nem is gondoltam, hogy édesanyámat ki tudjuk hozni élve."