Most kaptuk a hírt: újabb halálos áldozata van a budakeszi tűznek

halálos áldozat
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 11:24
budakeszitűz
A lángok péntek hajnalra virradóra csaptak fel. Nemrég kiderült, hogy újabb halálos áldozata van a budakeszi tűznek.
Halálos áldozatai és több sérültje is van a budakeszi tűznek. A hírek szerint péntek hajnalra virradóra csaptak fel a lángok egy munkásszállóban a Zichy Péter utcában, miután egy gázpalack felrobbant. A katasztrófavédelem korábban arról számolt be, a tűz során három személy életét vesztette.

Budakeszi tűz 2026.02.13
Budakeszi tűz: újabb halálos áldozatról érkezett hír / Fotó: Markovics Gábor / Bors

Újabb halálos áldozata van a budakeszi tűznek

Az égő épületrészből a tűzoltók huszonhét embert menekítettek ki, közülük négyen súlyos, életveszélyes, ketten súlyos, tizenhatan pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az épület átvizsgálása közben a tűzoltók három ember holttestét találták meg

- jelentette be Facebook-oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Nemrég a Bors tudomására jutott, hogy a kórházban egy sérült életét vesztette, így négyre nőtt a halálos áldozatok száma.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
