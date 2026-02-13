Most kaptuk a hírt: újabb halálos áldozata van a budakeszi tűznek

Halálos áldozatai és több sérültje is van a budakeszi tűznek. A hírek szerint péntek hajnalra virradóra csaptak fel a lángok egy munkásszállóban a Zichy Péter utcában, miután egy gázpalack felrobbant. A katasztrófavédelem korábban arról számolt be, a tűz során három személy életét vesztette.
Az égő épületrészből a tűzoltók huszonhét embert menekítettek ki, közülük négyen súlyos, életveszélyes, ketten súlyos, tizenhatan pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az épület átvizsgálása közben a tűzoltók három ember holttestét találták meg
- jelentette be Facebook-oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Nemrég a Bors tudomására jutott, hogy a kórházban egy sérült életét vesztette, így négyre nőtt a halálos áldozatok száma.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.