Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Közleményt adott ki a katasztrófavédelem: három halálos áldozata van a budakeszi tűznek

halálos áldozat
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 09:46
tűzoltóktűzBudakeszi
A tűzoltók három ember holttestét találták meg. A budakeszi tűz során többen is megsérültek.
Bors
A szerző cikkei

Péntek reggel érkezett a hír, hogy kigyulladt egy munkásszálló Budakeszin hajnalra virradóra a Zichy Péter utcában. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az épületrész csaknem kétszáz négyzetméteren égett, a tűz átterjedt a tetőszerkezetre is. Azóta kiderült, hogy a budakeszi tűz során többen megsérültek, hárman pedig életüket vesztették. 

Hatalmas tűz volt Budakeszin, egy munkásszálló égett.
Három ember életét követelte a budakeszi tűz / Fotó:   Beküldött

Három ember vesztette életét a budakeszi tűz során

A fővárosi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, több vízsugár segítségével megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat, a munkájukat a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az égő épületrészből három propánbután-gázpalackot kivittek az egységek, egy felhasadt, további két ipari gázpalackot szintén kivittek a tűzoltók, azokat nem érte hőhatás

- jelentette be Facebook-oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egy, a helyszínen készült videó kíséretében.

Az égő épületrészből a tűzoltók huszonhét embert menekítettek ki, közülük négyen súlyos, életveszélyes, ketten súlyos, tizenhatan pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az épület átvizsgálása közben a tűzoltók három ember holttestét találták meg

- tették hozzá.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu