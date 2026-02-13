Közleményt adott ki a katasztrófavédelem: három halálos áldozata van a budakeszi tűznek

Péntek reggel érkezett a hír, hogy kigyulladt egy munkásszálló Budakeszin hajnalra virradóra a Zichy Péter utcában. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az épületrész csaknem kétszáz négyzetméteren égett, a tűz átterjedt a tetőszerkezetre is. Azóta kiderült, hogy a budakeszi tűz során többen megsérültek, hárman pedig életüket vesztették.

Három ember életét követelte a budakeszi tűz / Fotó: Beküldött

Három ember vesztette életét a budakeszi tűz során

A fővárosi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, több vízsugár segítségével megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat, a munkájukat a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az égő épületrészből három propánbután-gázpalackot kivittek az egységek, egy felhasadt, további két ipari gázpalackot szintén kivittek a tűzoltók, azokat nem érte hőhatás

- jelentette be Facebook-oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egy, a helyszínen készült videó kíséretében.

Az égő épületrészből a tűzoltók huszonhét embert menekítettek ki, közülük négyen súlyos, életveszélyes, ketten súlyos, tizenhatan pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az épület átvizsgálása közben a tűzoltók három ember holttestét találták meg

- tették hozzá.