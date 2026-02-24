Bepánikolt az autópályán, majd szalagkorlátnak csapódott egy autós - videón a döbbenetes eset

Hétköznapi forgalmi helyzet miatt hajtott szalagkorlátnak egy személygépjármű, miután egy ártalmatlan helyzetben megijedt. A másik autós elhajtott anélkül, hogy megbizonyosodott volna a szalagkorlátnak ütközött sofőr jóllétéről.

Hétköznapi forgalmi helyzetből alakult ki pánik helyzet az autópályán

Fotó: Alexsander Shapovalov / 123RF

Nem mindennapi szituáció alakult ki egy hétköznapi forgalmi helyzetből. Az MKIF kamerái rögzítették a felvételt.

Az MKIF tette közzé Facebookon a képsorokat, amelyeken egy teljesen hétköznapi forgalmi helyzetből alakult ki baleset az autópályán. A felvételeken az látható, ahogy az egyik jármű a külsősávból a középsőbe tartott, a másik szintén ugyanonnan érkezett. Az autós észrevette, hogy sávváltás történik mellette, ettől megijedt, majd egy hirtelen kormánymozdulat után megcsúszott és szalagkorlátnak ütközött. A másik járművezető lassított a középső sávon, végül segítségnyújtás nélkül hajtott tovább, azután, hogy a balesetet szenvedő autó keresztbe áthajtott előtte. A balesetben szerencsére nem történt személyi baleset - olvasható a Zaol.hu cikkében.

