Bepánikolt az autópályán, majd szalagkorlátnak csapódott egy autós - videón a döbbenetes eset

Hétköznapi forgalmi helyzet miatt hajtott szalagkorlátnak egy személygépjármű, miután egy ártalmatlan helyzetben megijedt. A másik autós elhajtott anélkül, hogy megbizonyosodott volna a szalagkorlátnak ütközött sofőr jóllétéről.
Nem mindennapi szituáció alakult ki egy hétköznapi forgalmi helyzetből. Az MKIF kamerái rögzítették a felvételt.
Az MKIF tette közzé Facebookon a képsorokat, amelyeken egy teljesen hétköznapi forgalmi helyzetből alakult ki baleset az autópályán. A felvételeken az látható, ahogy az egyik jármű a külsősávból a középsőbe tartott, a másik szintén ugyanonnan érkezett. Az autós észrevette, hogy sávváltás történik mellette, ettől megijedt, majd egy hirtelen kormánymozdulat után megcsúszott és szalagkorlátnak ütközött. A másik járművezető lassított a középső sávon, végül segítségnyújtás nélkül hajtott tovább, azután, hogy a balesetet szenvedő autó keresztbe áthajtott előtte. A balesetben szerencsére nem történt személyi baleset - olvasható a Zaol.hu cikkében.
A videót az MKIF Facebook oldalán lehet megtekinteni.
