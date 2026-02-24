Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Mátyás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Teljes az útzár: busz és autó ütközött a magyar főúton

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 07:40
busztűzoltóautókarambol
Aki csak teheti kerülje el ezt a szakaszt!

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután utoléréses balesetet szenvedett egy helyi járatú autóbusz és egy személykocsi a 48-as főút Debrecen és Vámospércs közötti szakaszán.

A 15-ös kilométernél, Halápnál történt balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották. A buszon negyvenen utaztak, őket még a raj kiérkezése előtt egy másik busz továbbszállította. Az autóban négyen ültek, az utasokat a mentőszolgálat munkatársai emelték ki a járműből. A főút érintett szakaszát átmenetileg teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu