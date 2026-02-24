Teljes az útzár: busz és autó ütközött a magyar főúton

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután utoléréses balesetet szenvedett egy helyi járatú autóbusz és egy személykocsi a 48-as főút Debrecen és Vámospércs közötti szakaszán.

A 15-ös kilométernél, Halápnál történt balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották. A buszon negyvenen utaztak, őket még a raj kiérkezése előtt egy másik busz továbbszállította. Az autóban négyen ültek, az utasokat a mentőszolgálat munkatársai emelték ki a járműből. A főút érintett szakaszát átmenetileg teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.