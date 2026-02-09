Ámokfutó férfi tombolt a vecsési boltban - nem hiszed el, mit művelt

Félelemmé és rettegéssé változott a nyugodt, vasárnap (február 8.) kora esti bevásárlás egy vecsési élelmiszerboltban. Úgy tudjuk, hogy délután öt óra körül egy igencsak zavarodott fickó lépett be a boltba, érkezésével pedig elszabadult a pokol: a férfi először "csak" beszólogatott a vásárlóknak és kellemetlen viselkedésével zavarta a békés polgárokat, hamarosan viszont már valóságos ámokfutóvá változott.

Az ámokfutó férfi már az üzletben is tombolt, a kasszák után pedig valósággal rátámadt egy vásárlóra

Fotó: Pexels (illusztráció)

Ámokfutó férfi tombolt az üzletben

Információink szerint már akkor látszott, hogy baj lesz, amikor a férfi belépett a boltba: többek szerint agresszíven viselkedett, sokak szerint részeg volt.

Viselkedése is rengeteg kívánnivalót hagyott maga után: zargatta a nyugodt, békés vásárlókat, többeknek beszólogatott, egy idősebb férfival szemben pedig olyan agresszíven viselkedett, hogy többen attól tartottak, hogy rátámad a sorok között.

Nem meglepő, hogy állítólag a kasszánál is balhézott: értesüléseink szerint fizetés nélkül akart kisurranni a pénztárnál. Ezután sem állt le: a kasszák után összefutott a már korábban is zaklatott idősebb férfival, akinek itt már nekirontott, rávetette magát hátulról, leállítani sem lehetett. A dolgozók és a vásárlók rövid ideig döbbenten és sokkos állapotban nézték a történteket, ezután viszont gyorsan akcióba léptek: ahogy felocsúdtak az első ámulatból, azonnal az idős férfi segítségére siettek.

Úgy tudjuk, többen is odarohantak, ugyanis egy ember nem volt elég, hogy a tomboló agresszort lerángassák a vásárlóról és lefogják, míg a segítség ki nem érkezik. Bár sikerült visszatartani, ez nem volt éppenséggel egyszerű: információink szerint több női és férfi dolgozó és több férfi vásárló is kellett ahhoz, hogy a riadt bácsit megszabadítsák a férfitől.

Eközben mások sem tétlenkedtek, többek azonnal a telefonjukhoz kaptak és a zsarukat is tárcsázták, akik rövid időn belül a helyszínre rohantak, szemtanúk szerint végül több rendőrkocsi fékezett az élelmiszerbolt előtt.

Lapunk úgy tudja, hogy a férfi nem volt ismeretlen a helyiek előtt, korábban már többször is felbukkant a környéken, akkor sem volt éppen kedves: akkor is zaklatta az embereket, trágár módon beszólogatott. Azt, hogy most mi lett a sorsa, egyelőre nem tudni, azonban a helyiek remélik, hogy egy időre eltűnik a környékről.