Ámokfutó magyarra csaptak le Németországban - ezt művelte

Nem mindennapi balhét csapott egy ámokfutó magyar férfi, a németországi Rostockban. A 47 éves, mentális zavarokkal küzdő férfihez kedden (december 16.) hívták ki a mentősöket, a délelőtti órákban. A magyar azonban nekik sem adta magát egykönnyen: nem csak, hogy rátámadt a mentősökre, de olyan tombolásba fogott, hogy végül a rendőröknek kellett kiszedniük őt a házból.

Az ámokfutó magyar elbarikádozta magát a lakásban. Vele volt a 25 éves fia is Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Ámokfutó magyar férfi barikádozta el magát a lakásban

A mentősök, miután ijedten kimenekültek a házból, azonnal értesítették a rendőrséget is. Már csak azért is, mert a zavarodott férfi ezután teljesen elbarikádozta magát: bezárkózott a lakásába, ahonnan nem volt hajlandó kijönni. Ez már önmagában is aggasztó volt, hát még az, hogy nem egyedül rostokolt bent: vele volt 25 éves fia is. Ezért hamarosan nem csak a rendőrség, de a tűzoltók is a házhoz érkeztek, akik együttes erővel próbálták kiimádkozni a mentálisan zavart férfit a lakásból. Nem véletlenül:

Kezdetben fennállt a veszélye annak, hogy kárt tesz akár másban, akár magában

- közölte a Rostocki Rendőr-főkapitányság. Éppen ezért riadóztatták a különleges egységeket is, így rövidesen már a helyi készenléti rendőrség csapatai is fékeztek a ház előtt. A környékbeliek tátott szájjal szemlélték az eseményeket, a ház környéke ugyanis kora délutánra már úgy festett, mint egy akciófilm forgatása.

A helyzet legmegfelelőbb kezelése érdekében, a tűzoltók mellett különleges rendőri egységeket is riasztottak. Elővigyázatosságból, a tűzoltóság biztonsági hálókat helyezett el az épület előtt

- magyarázta a rendőrség. Végül nem a férfi nyitott ajtót nekik, hanem túszul ejtett fia engedte be a zsarukat egy óvatlan pillanatban.

A művelet későbbi szakaszában, a 25 éves fia kinyitotta a lakás ajtaját, ezzel lehetővé téve a különleges erőknek, hogy ellenállás nélkül bemenjenek és letartóztassák a 47 éves férfit

- mesélték. Hozzátették, hogy míg a magyar férfit a mentősök kórházba vitték, a rendőrök a lakást kutatták át, ahol szerencsére nem találtak fegyvert. Mint kiderült, a családapa durva viselkedéséért nem csak a mentális állapota volt a felelős, de a pia is alaposan közrejátszott.