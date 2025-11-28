Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Családi bűncselekmény: drogkereskedelemmel foglalkozott egy Pest vármegyei család

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 09:50
Szigetszentmiklóson árulták a marihuánát, a férfi és annak élettársa a szülőket is bevonták. Most drogkereskedelem miatt kapták el őket a rendőrök.

Drogkereskedelem miatt rohant a rendőrség, egy család terjesztette a kábítószert Szigetszentmiklóson. 

Drogkereskedelem miatt tartóztattak le egy családot Szigetszentmiklóson
Fotó: Gé / MW

Drogkereskedelem - Családban marad a bűntény

Lehúzhatja a rolót az a drogokkal üzletelő bűnszervezet, amelynek tagjait november 25-én fogták el az egyenruhások. A gyanú szerint egy 36 éves pálmonostori férfi, B. Milán és annak 39 éves élettársa, M. Emőke 2020 eleje óta látta el marihuánával a Szigetszentmiklósról származó, 37 éves ifj. B. Béla dílert, aki saját szüleit is bevonta az illegális cselekményekbe: az 55 éves id. B. Bélát és az 54 éves Cs. Andreát is. Ifj. B Béla törzsvásárolói számára alkalmanként 2-3 gramm kábítószert adott el, de voltak olyan esetek, amikor ezeknél többet is eladott, melynek ára grammonként eleinte 2500 majd 4000 forint volt. Amikor már nem tudta kiszolgálni a fogyasztóit, átirányította a szüleihez. A kábítószert általában M. Emőke szállította Szigetszentmiklósra.

A nyomozók adatgyűjtés és a beszerzett információk elemzése után kezdték el felgöngyölíteni a szálakat, majd a napokban a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató osztály egységével csaptak le a bűnbandára egyszerre nyolc helyszínen Pálmonostorán, Szigetszentmiklóson és Tömörkényben. A két termesztőn és a három kereskedőn kívül négy fogyasztót is előállítottak az egyenruhások. A kutatások során a nyomozók B. Milán és M. Emőke lakásán lefoglaltak egy 20 töves, leszüretelt cannabisültetvényt, összesen 6,5 kiló marihuánát, a termesztéshez szükséges eszközöket, csomagolóanyagokat, vákuumozógépeket, digitális mérlegeket, mobiltelefonokat, pénzt, valamint egy személyautót is, a házat pedig zár alá vették. - olvasható a Police.hu cikkében

A család tulajdonában fóliázógép, digitális mérleg, pénz és mobiltelefonok is voltak, mindemellett lezárták a család tömörkényi tanyáját, itt újabb ültetvény kialakítását tervezte az elkövető. A Pest vármegyei rendőrök eljárást indítottak kábítószer-kereskedelem miatt, továbbá kezdeményezték a két termesztő és ifj. B. Béla letartóztatását, a díler szüleinek pedig a bűnügyi felügyeletét, amit a bíróság elrendelt. Az eljárás során a fogyasztók szabadlábon védekezhetnek.

 

