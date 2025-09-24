Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Robbanás rázta meg a norvég fővárost, kiskorú elkövetőt állítottak elő

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 09:05
A nyomozók feltételezése szerint a robbanás bűnbandák közötti leszámolás eredménye lehet.
Robbanás történt a norvég főváros, Oslo központjában kedden, egy embert őrizetbe vettek - jelentette a rendőrség, amely közölte, hogy a helyszínen hatástalanítottak egy kézigránátnak látszó tárgyat.

sziréna, rendőrség
Kiskorú elkövetőt fogtak el a robbanást követően / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az esti órákban Oslo Met, a norvég főváros egyik felsőoktatási intézménye közelében történt incidens után sérültekről nem érkezett jelentés.

 

A nyomozók feltételezése szerint a robbanás bűnbandák közötti leszámolás eredménye

 - közölte a rendőrség. 

A helyszínen a médiának Brian Skotnes, az oslói rendőrség műveleti vezetője megerősítette a robbanás tényét, és hozzátette, hogy egy fel nem robbant tárgyat, "amely kézigránátnak tűnt, szintén találtunk. Felrobbantottuk".

Az eset körülményeiről és a letartóztatott ember személyazonosságáról nem közöltek további részleteket. Az állami NRK rádió- és televíziós társaság szerint a gyanúsított kiskorú. Brian Skotnes közölte, további gyanúsítottakat keresnek.

A szemtanúk által készített és a sajtóban közzétett fotók egy gránátot mutattak, amely egy gyalogosátkelőhelyen feküdt, valószínűleg azt a szerkezetet semmisítette meg ellenőrzött módon a rendőrség.

 

A hatóságok biztonsági kordont vontak a helyszín köré, egyben arra kérték a környék lakóit, hogy maradjanak otthon, amíg megvizsgálják, vannak-e még robbanószerkezetek. Norvégiában alacsony a bűnözési ráta, de az elmúlt hónapokban a szomszédos Svédországban dúló bandaháború elérte az országot - írja az MTI.

 

