Robbanás rázta meg a norvég fővárost, kiskorú elkövetőt állítottak elő

Robbanás történt a norvég főváros, Oslo központjában kedden, egy embert őrizetbe vettek - jelentette a rendőrség, amely közölte, hogy a helyszínen hatástalanítottak egy kézigránátnak látszó tárgyat.

Kiskorú elkövetőt fogtak el a robbanást követően / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az esti órákban Oslo Met, a norvég főváros egyik felsőoktatási intézménye közelében történt incidens után sérültekről nem érkezett jelentés.

A nyomozók feltételezése szerint a robbanás bűnbandák közötti leszámolás eredménye

- közölte a rendőrség.

A helyszínen a médiának Brian Skotnes, az oslói rendőrség műveleti vezetője megerősítette a robbanás tényét, és hozzátette, hogy egy fel nem robbant tárgyat, "amely kézigránátnak tűnt, szintén találtunk. Felrobbantottuk".

Az eset körülményeiről és a letartóztatott ember személyazonosságáról nem közöltek további részleteket. Az állami NRK rádió- és televíziós társaság szerint a gyanúsított kiskorú. Brian Skotnes közölte, további gyanúsítottakat keresnek.

A szemtanúk által készített és a sajtóban közzétett fotók egy gránátot mutattak, amely egy gyalogosátkelőhelyen feküdt, valószínűleg azt a szerkezetet semmisítette meg ellenőrzött módon a rendőrség.

BREAKING

Norway: Suspected failed terror attack near the synagogue in Oslo. A loud explosion was reported, and grenades along with other explosives were observed. pic.twitter.com/tXN3byaFHK — On Elpeleg 🎗️ (@onelpeleg) September 23, 2025

A hatóságok biztonsági kordont vontak a helyszín köré, egyben arra kérték a környék lakóit, hogy maradjanak otthon, amíg megvizsgálják, vannak-e még robbanószerkezetek. Norvégiában alacsony a bűnözési ráta, de az elmúlt hónapokban a szomszédos Svédországban dúló bandaháború elérte az országot - írja az MTI.