Csúnyán átverte a villanyszerelő a bátaszéki férfit, életveszélyes lett a javítás - Ezt tanácsolja a rendőrség

Egy bátaszéki férfi internetes hirdetés alapján hívott ki egy villanyszerelőt, aki csúnyán átverte azzal a hanyag munkával, amit elvégzett. Tűz- és életveszélyes lett a végeredmény.

Életveszélyes munkát végzett a villanyszerelő / Illusztáció: Freepik.com

Átverte ügyfelét a villanyszerelő

Feljelentést tett egy bátaszéki férfi egy ismeretlen tettes ellen, akit egy internetes hirdetés alapján villanyszerelési feladattal bízott meg, mikor áramszünet lett egy budapesti üzleténél. Kiderült, hogy az elvégzett javítás szakszerűtlen, tűz- és életveszélyes - számol be az esetről a teol.hu.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint elégedetlenségét jelezte a szerelőnek, de a férfi nem ment vissza kijavítani a munkát és a pénzt sem utalta vissza.

A rendőrség arra kéri az embereket, hogy legyenek elővigyázatosak és óvatosak az online és telefonos ügyleteknél: Idegeneknek ne adják ki a személyes, banki és bankkártyaadataikat

Lehetőleg leinformálható szakembereket, szolgáltatókat bízzanak csak meg munkavégzéssel

Lehetőség szerint ne utaljanak előre

Ha mégis csalás áldozatává váltak, tegyenek feljelentést a rendőrségen

A rendőrség a Mátrix Projekt-je keretében továbbra is figyeli és megpróbálja megelőzni vagy felderíteni az online csalásokat.