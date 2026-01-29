Most jött: vasúti baleset történt Nagytéténynél, menekítik az embereket

Vasúti baleset történt Nagytéténynél: a Déli pályaudvarról Veszprémbe tartó sebesvonat elütött egy embert.

Vasúti baleset történt Nagytéténynél Fotó: freepik.com

A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a gázolás miatt a Budapest-Székesfehérvár vonalon fennakadásokra kell számítani. Az érintett szerelvény utasaiért mentesítő vonatot küldenek - írja a katasztrófavédelem.