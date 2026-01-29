Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Most jött: vasúti baleset történt Nagytéténynél, menekítik az embereket

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 17:58
A történtek miatt fennakadás várható a vasúti közlekedésben. Nagytéténynél történt a baj.
Vasúti baleset történt Nagytéténynél: a Déli pályaudvarról Veszprémbe tartó sebesvonat elütött egy embert. 

Vasúti baleset történt Nagytéténynél Fotó: freepik.com

A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a gázolás miatt a Budapest-Székesfehérvár vonalon fennakadásokra kell számítani. Az érintett szerelvény utasaiért mentesítő vonatot küldenek - írja a katasztrófavédelem

