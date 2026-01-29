Mindent elleptek a tűzoltók: lángokban áll az M3-as autópálya

Kigyulladt egy gépkocsi az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kál térségében, az M25-ös autóút lehajtójánál. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.