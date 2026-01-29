Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Mindent elleptek a tűzoltók: lángokban áll az M3-as autópálya

M3-as autópálya
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 16:39
tűzoltókbalesettűz
Kál közelében volt szükség a tűzoltók segítségére. Az M3-as autópályán történt a baj.
N.T.
A szerző cikkei

Kigyulladt egy gépkocsi az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kál térségében, az M25-ös autóút lehajtójánál. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem

 

