Felborult egy olajfúró, több ezer liter üzemanyag ömlött ki - Videó

Súlyos ipari baleset történt Alaszkában egy ipari területen. Környezetvédelmi riadót rendeltek el, miután balesetet szenvedett egy hatalmas ipari létesítmény. A károk felmérése azonnal megkezdődött, információk szerint dízel üzemanyag került a tundrára.
Az alaszkai környezetvédelmi hivatal megerősítette, hogy pénteken felborult egy Doyon 26 nevezetű mobil berendezés, amely a legnagyobb ilyen típusú szerkezet Észak-Amerikában.
Sajnálatos módon az olajfúrón több ezer liter üzemanyag volt, mintegy 31 800 liter dízel, közel 7600 liter hidraulikaolaj és kisebb mennyiségű fagyálló - írja az Origo.
Kialakítottak egy biztonságos zónát a mentőegységek, így meg tudják vizsgálni pontosan mekkora területet érinthetett a szennyezés. A terület különösen érzékeny, hiszen a jegesmedvék és a rénszarvasok élőhelye is a közelben helyezkedik el, a folyó mellékágától nem messze. A helyszínen elláttak nyolc embert, súlyos sérülés nem történt.
