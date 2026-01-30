Felborult egy olajfúró, több ezer liter üzemanyag ömlött ki - Videó

Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Azonnali környezetvédelmi intézkedéseket rendeltek el. Az üzemanyag hatalmas mennyiségben folyt szerteszét.

Súlyos ipari baleset történt Alaszkában egy ipari területen. Környezetvédelmi riadót rendeltek el, miután balesetet szenvedett egy hatalmas ipari létesítmény. A károk felmérése azonnal megkezdődött, információk szerint dízel üzemanyag került a tundrára.

Több ezer liter üzemanyag szennyezi a tundrát

Az alaszkai környezetvédelmi hivatal megerősítette, hogy pénteken felborult egy Doyon 26 nevezetű mobil berendezés, amely a legnagyobb ilyen típusú szerkezet Észak-Amerikában.

Sajnálatos módon az olajfúrón több ezer liter üzemanyag volt, mintegy 31 800 liter dízel, közel 7600 liter hidraulikaolaj és kisebb mennyiségű fagyálló - írja az Origo.

Kialakítottak egy biztonságos zónát a mentőegységek, így meg tudják vizsgálni pontosan mekkora területet érinthetett a szennyezés. A terület különösen érzékeny, hiszen a jegesmedvék és a rénszarvasok élőhelye is a közelben helyezkedik el, a folyó mellékágától nem messze. A helyszínen elláttak nyolc embert, súlyos sérülés nem történt.

@anadoluagency 🏗️ One of the largest mobile land-based drilling rigs in North America, Doyon 26, overturns in Alaska, US, while being transported along ice road 🔹 Weighing more than 4,500 tonnes, rig built through cooperation between Doyon Drilling and ConocoPhillips plays key role in Arctic projects, including Kuparuk field development #Alaska #Doyon26 #US #AnadoluAgency #Anadolu ♬ Anadolu English - orijinal ses - Anadolu English

 

