Olajszennyezés a Rákos-patakon: küzdenek a környezeti katasztrófa elkerüléséért

Szerda reggel jelentős kiterjedésű olajfolt jelent meg a Rákos-patak XIII. kerületi szakaszán. A szennyezést elsőként a XIII. Kerületi Közterület-Felügyelet munkatársai észlelték, akik haladéktalanul értesítették az illetékes hatóságokat.

Hős rendőrök mentették meg egy férfi életét. (Képünk illusztráció)

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

A bejelentést követően a Katasztrófavédelem megkezdte az intézkedést. Az eddig rendelkezésre álló információk szerint a szennyezés forrása nem a XIII. kerület területén található, hanem a patak felsőbb szakaszán, Zuglóban keletkezhetett - írja a Hír13.

A Katasztrófavédelem egységei már a zuglói helyszínen dolgoznak a szennyezés forrásának feltárásán és a további környezeti károk megelőzésén.