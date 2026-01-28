Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Olajszennyezés a Rákos-patakon: küzdenek a környezeti katasztrófa elkerüléséért

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 12:20
katasztrófavédelemszennyezés
A Katasztrófavédelem azonnal a helyszínre sietett és megkezdték a munkálatokat.

Szerda reggel jelentős kiterjedésű olajfolt jelent meg a Rákos-patak XIII. kerületi szakaszán. A szennyezést elsőként a XIII. Kerületi Közterület-Felügyelet munkatársai észlelték, akik haladéktalanul értesítették az illetékes hatóságokat.

A bejelentést követően a Katasztrófavédelem megkezdte az intézkedést. Az eddig rendelkezésre álló információk szerint a szennyezés forrása nem a XIII. kerület területén található, hanem a patak felsőbb szakaszán, Zuglóban keletkezhetett - írja a Hír13

A Katasztrófavédelem egységei már a zuglói helyszínen dolgoznak a szennyezés forrásának feltárásán és a további környezeti károk megelőzésén. 

