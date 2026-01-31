Felcsaptak a lángok a III. kerületben, a tűzoltók jelenleg is oltanak

Tűz keletkezett a főváros III. kerületében, egy Nánási úti, háromemeletes ház második emeleti teraszán, az oltás jelenleg is tart - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-vel szombaton este.

Tűz keletezett a főváros III. kerületében, az oltás még tart / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Kiss Ádám elmondta, a teraszon berendezési tárgyak égtek, a tűz az egyik szobára is átterjedt. A helyszínre hat tűzoltóautó és csaknem húsz tűzoltó érkezett, a lángok terjedését két vízsugárral megakadályozták.

A lakók elhagyták épületet, az utca érintett szakaszát teljes szélességében lezárták

- tette hozzá.