Felcsaptak a lángok a III. kerületben, a tűzoltók jelenleg is oltanak

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 22:10 / FRISSÍTÉS: 2026. január 31. 22:13
Az oltás jelenleg is tart. A tűz egy Nánási úti, háromemeletes ház második emeleti teraszán keletkezett.
Tűz keletkezett a főváros III. kerületében, egy Nánási úti, háromemeletes ház második emeleti teraszán, az oltás jelenleg is tart - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-vel szombaton este.

Tűz keletezett a főváros III. kerületében, az oltás még tart / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Most érkezett: tűz keletkezett a III. kerületben

Kiss Ádám elmondta, a teraszon berendezési tárgyak égtek, a tűz az egyik szobára is átterjedt. A helyszínre hat tűzoltóautó és csaknem húsz tűzoltó érkezett, a lángok terjedését két vízsugárral megakadályozták.

A lakók elhagyták épületet, az utca érintett szakaszát teljes szélességében lezárták

 - tette hozzá.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
