Felcsaptak a lángok a III. kerületben, a tűzoltók jelenleg is oltanak

Tűz keletkezett a főváros III. kerületében, egy Nánási úti, háromemeletes ház második emeleti teraszán, az oltás jelenleg is tart - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-vel szombaton este.
Kiss Ádám elmondta, a teraszon berendezési tárgyak égtek, a tűz az egyik szobára is átterjedt. A helyszínre hat tűzoltóautó és csaknem húsz tűzoltó érkezett, a lángok terjedését két vízsugárral megakadályozták.
A lakók elhagyták épületet, az utca érintett szakaszát teljes szélességében lezárták
- tette hozzá.
