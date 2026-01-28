Utcán sétáló szurkolókat ért késes támadás Nápolyban

Két Chelsea-szurkolót ért késes támadás Nápolyban.

Futballszurkolókat ért késes támadás nápolyban (fotó: Pexels)

Szemtanúk elmondása szerint két rajongót támadtak meg egy bár előtt az olasz városban. Az érintetteket kórházba szállították, sérüléseik szerencsére nem voltak életveszélyesek.

A klub a történtek után figyelmeztetést tett közzé, amelyben arra kérte a szurkolókat, hogy fokozott óvatossággal járjanak el.

Az egyik sérült a támadás után képet osztott meg az X-en, amelyhez ezt írta:

Senki se menjen ki ma este Nápolyba, DURVA a helyzet.

Később elmondta, hogy szerencsére jól van, és az orvosi ellátás után kiengedték a kórházból, de még mindig a történtek hatása alatt áll.

Nem ez az első olasz támadás

A Daily Mail beszámolója szerint egy helyi lap úgy értesült, hogy az egyik szurkolót "fenéken szúrták", majd kiengedték a Vecchio Pellegrini kórházból.

A "Napoli ultrái" régóta célba veszik a vendégszurkolókat. 2023-ban több száz angol szurkolót tartottak buszokban egy Olaszország elleni Eb-selejtező előtt a városban.

A Chelsea arra kérte a szerdai, Napoli elleni mérkőzésre utazó szurkolókat, hogy legyenek rendkívül óvatosak az olasz városban.