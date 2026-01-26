Szörnyű: Lövöldözés tört ki egy focimeccsen, rengetegen meghaltak

A beszámolók szerint tíz áldozat a helyszínen, egy további személy pedig kórházban hunyt el, 12-en pedig megsérültek. A támadás helyi idő szerint vasárnap délután 5:20 körül (GMT 23:20-kor) történt a Loma de Flores közösség futballpályáján.
A helyi média, valamint a salamancai városvezetés közlését idéző hírügynökségi jelentések szerint a pályán éppen futballmérkőzést tartottak, amikor az ismeretlen elkövetők két pickup teherautóval a helyszínre érkeztek, és válogatás nélkül tüzelni kezdtek a játékosokra és a nézőkre. Az El Sol de Salamanca című helyi lap beszámolója alapján a rendőrség legalább száz töltényhüvelyt gyűjtött be a helyszínen.
A guanajuatói ügyészség vizsgálatot indított, de vasárnap estig nem történtek letartóztatások. A biztonsági erők, beleértve az állami rendőrséget, a Nemzeti Gárdát és a mexikói hadsereget, műveletet indítottak az elkövetők felkutatására.
Guanajuato állam Mexikó központi részén fekszik, és országosan a legmagasabb gyilkossági rátával rendelkezik. A Reuters hírügynökség Guanajuatót az egyik legveszélyesebb mexikói államként jellemzi, ahol két bűnbanda verseng a drog- és üzemanyagüzlet irányításáért, beleértve a Pemex állami olajvállalat vezetékeinek illegális megcsapolását. Salamanca városában található Mexikó egyik legfontosabb olajfinomítója.
