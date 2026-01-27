Az elhunyt pincérnőt hibáztatják a svájci tűzvészben érintett bártulajok

Egy kiszivárgott rendőrségi kihallgatás szerint a 40 ember halálát okozó svájci tűzvész miatt börtönbüntetésre ítélt bártulajdonosok egy fiatal pincérnőt okolnak a tűz gyújtásáért és a menekülési útvonal elzárásáért.

A tragédiában elhunyt pincérnőt hibáztatják a svájci tűzvész miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

A pincérnőt hibáztatják a svájci tűzvész miatt

A 49 éves Jacques Moretti és 40 éves felesége, Jessica Moretti bírósági felügyelet alatt állnak a szilveszteri ünnepség alatt a crans-montanai Le Constellation bárban történt halálos tűzvész után. Azonban a kiszivárgott kihallgatás megdöbbentő részleteket tárt fel a tragédiáról.

Nem mi voltunk, hanem a többiek

- mondta az ügyészeknek házaspár.

A körülbelül 20 órás kihallgatás során, amelyen három ügyész vett részt, a házaspár állítólag a 24 éves Cyane Panine pincérnőt tette felelőssé a tűzvészért, aki a tragédia során szintén az életét vesztette.

Azt állították, hogy Cyane egy kollégája vállára mászott, miközben két, égő csillagszórós pezsgősüveget tartott a kezében. Mindeközben bukósisakot viselt, és a nyomozók szerint nem látta, hogy szikrák felgyújtották mennyezetet, amelyet rendkívül gyúlékony habbal szigeteltek le.

Jacques minderre úgy hivatkozott, mint "Cyane mutatványa".

Nem tiltottam meg neki, hogy ezt tegye. Nem kényszerítettem rá, hogy figyeljen a biztonsági utasításokra. Nem láttuk a veszélyt. Cyane szerette ezt csinálni, ez egy show volt, szeretett részese lenni a műsornak

- mondta el a férfi.

Jessica megismételte ezt az állítást egy január 20-i meghallgatáson.

Cyane szerette kézbesíteni ezeket az üvegeket, saját döntéséből tette. Ha a legkisebb kockázatról is tudtam volna, megtiltottam volna. Tíz év alatt, amíg vezettem az üzletet, soha nem gondoltam volna, hogy bármilyen veszély leselkedhet rá.

A tűzvédelemmel kapcsolatban Jacques elismerte, hogy nem volt senki sem megfelelően kiképezve.

Nem volt képzés, de az alkalmazottakat tájékoztatták arról, hogy mit kell tenniük tűz esetén, amikor körbevezették őket a helyszínen. Evakuálják a vendégeket, riasszák a tűzoltókat, és hívják a tűzoltóságot. Illetve, természetesen, ha van idejük, használják a tűzoltó készülékeket a tűz eloltásához

- magyarázta.