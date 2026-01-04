Egy 14 éves lány a svájci tragédia legfiatalabb azonosított áldozata

A svájci hatóságok eddig 24 áldozatot azonosítottak a szilveszter éjszakáján történt Crans-Montana-i bár­tűzben elhunyt 40 ember közül. A svájci tragédia eddig azonosított legfiatalabb halottja egy 14 éves svájci lány - közölte a Wallis kantoni rendőrség vasárnap.

Azonosították a svájci tragédia legfiatalabb áldozatát / Fotó: AFP

14 éves a svájci tragédia legfiatalabb áldozata

A rendőrségi adatok szerint az azonosított áldozatok jelentős része kiskorú. A halottak között van két 15 éves svájci lány, valamint további tíz, 16 és 18 év közötti fiatal is. Az eddig azonosított áldozatok életkora 14 és 39 év között mozog- írja az MTI.

Az áldozatok között többségében svájci állampolgárok vannak, de olaszok, egy olasz-emirátusi kettős állampolgár, továbbá egy 18 éves román, egy 18 éves török és egy 39 éves francia állampolgár is az elhunytak között szerepel. Neveket a hatóságok nem hoztak nyilvánosságra.

Olasz hivatalos közlések szerint az elsőként azonosított olasz áldozatok között három 16 éves fiú van; emellett egy 16 éves milánói lány haláláról is beszámoltak, akinek hivatalos azonosítása még folyamatban van.

A hatóságok folytatják az áldozatok azonosítását. A svájci szövetségi kormány január 9-re nemzeti gyásznapot hirdetett az áldozatok emlékére. A sebesültek száma 119, többségük súlyos égési sérüléseket szenvedett.

A sérültek között több mint 70 svájci, valamint francia, olasz, szerb és más nemzetiségű érintettek vannak; sok sebesültet külföldi, speciális égési központokba szállítottak.