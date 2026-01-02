SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
Svájci tragédia: két fiatal sportoló is áldozata lett a tűznek

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 11:11
sportolóhalál
Egy fiatal labdarúgó életveszélyes sérüléseket szenvedett, míg egy tinédzser golfozó életét vesztette. A sportolók a svájci tragédia számos áldozata közé tartoznak.
CJA
A szerző cikkei

Tragikus fejleményekről számoltak be a svájci tragédia után: két fiatal sportoló is érintettje lett az újévi tűzvésznek.

Fiatal sportolókat is érintett a svájci tragédia
Fiatal sportolókat is érintett a svájci tragédia / Illusztráció: Pexels

Mint korábban beszámoltunk róla, tűz ütött ki újév hajnalán a dél-nyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom egyik bárjában. A hatóságok csütörtökön közölték, hogy a tragédiának mintegy 40 halálos áldozata és 115 sérültje van, ugyanakkor megjegyezték: az áldozatok száma még emelkedhet, az érintettek azonosítása pedig napokba telhet.

A szórakozóhelyen ünnepség zajlott, amikor a lángok felcsaptak. Az első feltételezések szerint a tüzet egy pezsgősüvegbe helyezett csillagszóró okozhatta, amely érintkezett a mennyezettel.

Svájci tragédia áldozata lett a tinédzser golfozó

A legfrissebb adatok szerint az áldozatok száma már 47-re emelkedett. Közülük az egyik a 17 éves olasz golfozó, Emanuele Galeppini. A „fiatal és ígéretes tehetség” halálát az Olasz Golf Szövetség erősítette meg:

Gyászoljuk Emanuele Galeppini, egy fiatal sportoló halálát, aki szenvedéllyel és hiteles értékekkel élt. Ebben a fájdalmas időszakban gondolataink a családjával és mindazokkal vannak, akik szerették őt. Emanuele örökre a szívünkben maradsz.

Emanuelt édesapja, Edoardo a helyszínen kereste a tűz idején. Rokonai már órákkal később attól tartottak, hogy a fiú életét vesztette, amikor nem válaszolt a telefonhívásokra. Jelentések szerint a hatóságok még mindig 12 olasz állampolgárt keresnek - jelenti a Metro.

Futballista szenvedett égési sérüléseket 

A tűzben életveszélyes sérüléseket szenvedett a 19 éves labdarúgó, Tahirys Dos Santos is. A Mirror szerint a fiatal játékost helikopterrel Németországba szállították, ahol égési sérüléseit kezelik.

Állapotáról klubja, az FC Metz adott ki közleményt:

Az FC Metz mély megrendüléssel jelenti be, hogy Tahirys Dos Santos, a klub Mont-Saint-Martinból származó játékosa megsérült a szilveszter este a svájci Crans-Montanában történt tűzvészben. A klub vezetősége, játékosai, edzői és stábja sokkos állapotban értesült a hírről, és őszinte együttérzését fejezi ki Tahirys felé ebben a nehéz időszakban.

