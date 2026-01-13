A temetésre készül Etelka: megszólalt a 66 éves, kutyájával eltűnt, majd holtan talált férfi párja

Nem tudja hazavinni és szülőföldjén eltemettetni Etelka a párját, Stefánt, akit december 27-én holtan találtak egy Lébény közelében lévő mezőn. A 66 éves osztrák férfi és 6 éves kiskutyájuk halála tele van rejtélyekkel, a mai napig több a kérdés, mint a válasz. Etelkának azonban most nem csak a tragikus veszteséggel kell szembenéznie, hanem azzal is, hogy mi van akkor, ha nem tudja teljesíteni szerelme végakaratát. Pedig már szeretné, ha megtörténne a temetés, hogy az egyfajta lezárásként szolgálhasson.

Etelka szeretné, ha végre sor kerülne párja temetésére, akinek holttestét hosszas keresés után, december 27-én fedezték fel

Fotó: Bors olvasói fotó

Etelka sokáig reménykedett, hogy szerelme épségben előkerül

Mint arról korában beszámoltunk, Etelka heteken át kereste párját és közös kiskutyájukat, miután a férfi eltűnt egy mosonmagyaróvári családlátogatásról. A nyomok először Szlovákiába vezettek, a térfigyelő kamerák ugyanis rögzítették, ahogy a férfi autójával átlépi a határt, majd pár órával később visszatér Magyarországra. Ezt követően kutyás, drónos mentőcsapatok eredtek a férfi nyomára, de heteken át nem sikerült találni semmit.

Végül járókelők Károlyházánál egy kiégett autóra, benne pedig egy kiskutya tetemére bukkantak, pár nappal később pedig Stefan holttestét vadászok fedezték fel.

Etelka élete egyik pillanatról a másikra a feje tetejére állt. Elvesztette azokat, akik a legtöbbet jelentették számára, ráadásul tragikus körülmények között.

Az osztrákok nem vállalják Stefan temetését

Az özvegyasszony szerette volna, ha párját a férfi szülőföldjén, Ausztriában temethette volna el, hiszen a férfi mindig is ott élt és oda kötik a gyökerei.

Pont a temető mellett van a házunk, ha kinézek az ablakon, akkor rálátok a sírokra. Szerettem volna, ha Stefánom a közelemben lett volna, ha mindennap láthattam volna a nyughelyét. És hát neki is ez volt a kívánsága, hogy majd egy nap a szülőfalujában temessék el

— mondta Etelka.

Stefan Ausztriába szállíttatása és az ottani temetése azonban több ezer euró, Etelkának pedig nincs ennyi pénze. Évekkel ezelőtt szívinfarktust kapott, ezért rokkantsági nyugdíjból él. Élettársával hiába alkottak 18 éve egy párt, mivel nem voltak törvényesen házasok, ezért nem is kérelmezheti, hogy szociális alapon temessék el a férfit.