A temetésre készül Etelka: megszólalt a 66 éves, kutyájával eltűnt, majd holtan talált férfi párja

Nem tudja hazavinni és szülőföldjén eltemettetni Etelka a párját, Stefánt, akit december 27-én holtan találtak egy Lébény közelében lévő mezőn. A 66 éves osztrák férfi és 6 éves kiskutyájuk halála tele van rejtélyekkel, a mai napig több a kérdés, mint a válasz. Etelkának azonban most nem csak a tragikus veszteséggel kell szembenéznie, hanem azzal is, hogy mi van akkor, ha nem tudja teljesíteni szerelme végakaratát. Pedig már szeretné, ha megtörténne a temetés, hogy az egyfajta lezárásként szolgálhasson.
Mint arról korában beszámoltunk, Etelka heteken át kereste párját és közös kiskutyájukat, miután a férfi eltűnt egy mosonmagyaróvári családlátogatásról. A nyomok először Szlovákiába vezettek, a térfigyelő kamerák ugyanis rögzítették, ahogy a férfi autójával átlépi a határt, majd pár órával később visszatér Magyarországra. Ezt követően kutyás, drónos mentőcsapatok eredtek a férfi nyomára, de heteken át nem sikerült találni semmit.
Végül járókelők Károlyházánál egy kiégett autóra, benne pedig egy kiskutya tetemére bukkantak, pár nappal később pedig Stefan holttestét vadászok fedezték fel.
Etelka élete egyik pillanatról a másikra a feje tetejére állt. Elvesztette azokat, akik a legtöbbet jelentették számára, ráadásul tragikus körülmények között.
Az özvegyasszony szerette volna, ha párját a férfi szülőföldjén, Ausztriában temethette volna el, hiszen a férfi mindig is ott élt és oda kötik a gyökerei.
Pont a temető mellett van a házunk, ha kinézek az ablakon, akkor rálátok a sírokra. Szerettem volna, ha Stefánom a közelemben lett volna, ha mindennap láthattam volna a nyughelyét. És hát neki is ez volt a kívánsága, hogy majd egy nap a szülőfalujában temessék el
— mondta Etelka.
Stefan Ausztriába szállíttatása és az ottani temetése azonban több ezer euró, Etelkának pedig nincs ennyi pénze. Évekkel ezelőtt szívinfarktust kapott, ezért rokkantsági nyugdíjból él. Élettársával hiába alkottak 18 éve egy párt, mivel nem voltak törvényesen házasok, ezért nem is kérelmezheti, hogy szociális alapon temessék el a férfit.
A nő teljesen kétségbeesett, hogy nem tud méltó körülmények között búcsút venni szerelmétől, azonban ekkor a település önkormányzata, ahol Stefan holttestét végül megtalálták, felajánlotta, hogy vállalja a temetés költségeit.
Nem tudom elmondani, hogy mennyire hálás vagyok a lébényi polgármesternek. Nagyon fáj, hogy Ausztriában senki nem segített. Stefan osztrák állampolgár, ledolgozott egy egész életet, már nyugdíjas volt. Azt gondolom, hogy az lett volna a minimum, hogy segítenek nekem hazajuttatni őt. Igaz, hogy nem a hazájában halt meg, de úgy lett volna tisztességes, hogy a szülőföldjén temessék el
— mondta lapunknak könnyek közt az asszony.
Etelka próbálja valamiként feldolgozni a feldolgozhatatlant. Úgy döntött, hogy szeretne magához venni egy kiskutyát, hogy ne legyen annyira egyedül.
Tudom, hogy Szindikét nem fogja helyettesíteni senki, hiszen nekem ő volt a kisbabám, nincs még egy olyan mint ő. De az állatok feltétel nélkül tudnak szeretni és nekem most erre nagyon nagy szükségem van
— fogalmazott a gyászoló özvegy.
A temetés időpontját még nem tűzték ki, de már zajlanak az előkészületek. Ha minden jól megy, Etelka hamarosan végső búcsút vehet párjától, akit december 5-én látott utoljára, amikor kiszállt mellőle az autóból és bement édesanyja házába látogatóba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.