Döbbenetes pillanatok: a mentők előtt állt le egy férfi keringése Veszprém vármegyében

Drámai pillanatok játszódtak le az újév első napjaiban egy Veszprém vármegyei városban, ahová a mentőket egy 70 év körüli férfihoz riasztották, aki erős mellkasi fájdalomra panaszkodott. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán számolt be az esetről, amely szerencsére végül nem végződött tragédiával.
A mentésirányítás a segélyhívást követően azonnal riasztotta a legközelebbi esetkocsit. A helyszínre érkező mentők megvizsgálták a beteget, majd kórházba kívánták szállítani. Közvetlenül az indulás előtt azonban a férfi keringése hirtelen összeomlott. A mentők azonnal megkezdték az újraélesztést. Az első sokk leadását követően a beteg keringése visszatért, majd rövid időn belül az eszméletét is visszanyerte. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a férfi állapota stabilizálódott.
A helyszíni ellátást követően a beteget stabil állapotban kórházba szállították, ahol további életmentő beavatkozásokon esett át. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a mentés sikeressége a gyors reagálásnak és a magas szintű szakmai felkészültségnek volt köszönhető.
A mentőszolgálat a közösségi bejegyzés végén mielőbbi felépülést kívánt a betegnek, a mentésben részt vevő bajtársaknak pedig gratulált a példamutató helytállásért.
