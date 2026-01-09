Döbbenetes pillanatok: a mentők előtt állt le egy férfi keringése Veszprém vármegyében

Drámai pillanatok játszódtak le az újév első napjaiban egy Veszprém vármegyei városban, ahová a mentőket egy 70 év körüli férfihoz riasztották, aki erős mellkasi fájdalomra panaszkodott. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán számolt be az esetről, amely szerencsére végül nem végződött tragédiával.

Mentők gyors reakciója mentette meg egy férfi életét.

A mentők szeme láttára omlott össze egy férfi keringése

A mentésirányítás a segélyhívást követően azonnal riasztotta a legközelebbi esetkocsit. A helyszínre érkező mentők megvizsgálták a beteget, majd kórházba kívánták szállítani. Közvetlenül az indulás előtt azonban a férfi keringése hirtelen összeomlott. A mentők azonnal megkezdték az újraélesztést. Az első sokk leadását követően a beteg keringése visszatért, majd rövid időn belül az eszméletét is visszanyerte. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a férfi állapota stabilizálódott.

A helyszíni ellátást követően a beteget stabil állapotban kórházba szállították, ahol további életmentő beavatkozásokon esett át. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a mentés sikeressége a gyors reagálásnak és a magas szintű szakmai felkészültségnek volt köszönhető.