A háziorvosnál állt le egy férfi szíve Pest vármegyében, óriási volt a küzdelem

A napokban egy 60 év körüli férfi kereste fel háziorvosát Pest vármegyében, a rendelőben azonban összeesett. A háziorvos és asszisztense azonnal megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett, így mentőt hívtak, miközben megkezdték az újraélesztést.
A kiérkező esetkocsi átvette az életmentést, ami az időben megkezdett szakszerű ellátásnak és a gyors segítségnek köszönhetően rövid időn belül sikerre vezetett. A helyszíni ellátást követően a beteget stabil állapotban szállíthatták kórházba - írja Facebookon az Országos Mentőszolgálat.
