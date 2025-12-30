Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A háziorvosnál állt le egy férfi szíve Pest vármegyében, óriási volt a küzdelem

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 16:50
A 60 év körüli férfi váratlanul összeesett. A háziorvosi rendelőben mindent megtettek, hogy megmentsék.
A napokban egy 60 év körüli férfi kereste fel háziorvosát Pest vármegyében, a rendelőben azonban összeesett. A háziorvos és asszisztense azonnal megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett, így mentőt hívtak, miközben megkezdték az újraélesztést.

Sikerre vezetett az életmentés a háziorvosnál
Sikerre vezetett az életmentés a háziorvosnál 
Fotó: Máté Krisztián / Bors

Sikerült az életmentés a háziorvosi rendelőben

 A kiérkező esetkocsi átvette az életmentést, ami az időben megkezdett szakszerű ellátásnak és a gyors segítségnek köszönhetően rövid időn belül sikerre vezetett. A helyszíni ellátást követően a beteget stabil állapotban szállíthatták kórházba - írja Facebookon az Országos Mentőszolgálat.

 

