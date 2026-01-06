Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Most kaptuk az információt: hiába érkezett gyorsan a segítség, tragédia történt az egyik magyar áruházban

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 11:16
A férfi életét több mint egy órán át próbálták megmenteni.
Összeesett és leállt a keringése egy 60 év feletti férfinak a szombathelyi Borostyánkő áruházban hétfőn - írja a zaol.hu a 112Press nyomán. A portál szerint a férfit a helyszínen több mint egy órán át próbálták újraéleszteni, sajnos azonban nem jártak sikerrel. 

Meghalt egy férfi Szombathelyen
Úgy tudni, hogy a férfi a főbejárat közelében, a mozgólépcsőnél lett rosszul. A mentőket pár perccel 11 óra előtt riasztották az áruházhoz, három mentőegység érkezett a helyszínre.

A helyszínre kiérkező elsősegélynyújtók azonnal hozzáláttak a férfi újraélesztéséhez. Az életmentés a mozgólépcsőnél, rendőrök által tartott takarók mögött zajlott, ezért a többi vásárló átmenetileg nem mehetett fel az emeleti üzletekbe.

 

 

 

