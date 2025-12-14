Kocséri kettős tragédia: ekkora kártérítést kap a balesetben elhunyt Attila családja

Szörnyű tragédia áldozata lett a több gyermeket nevelő, Kocséron élő Attila. Ahogyan arról lapunk többször beszámolt, május 8-án a családapa két munkatársával együtt autóba szállt. Nem sokkal később Kőröstetétlen közelében balesetet szenvedtek, amikor is a sofőr ismeretlen okokból belehajtott a szemből érkező kombájnba. Ketten azonnal meghaltak, köztük Attila is. Most kártérítést kapott, a baleset miatt a család.

A kocsiéri kettős tragédia során egy kombájnba csapódtak bele Attiláék Fotó: Nagy Tamás

Kocséri kettős tragédia: örökre megváltozott a két család élete

Attila a főnökével és annak apjával indult dolgozni, ám a sofőr áttért a szemközti sávba és nekihajtott egy kombájnnak. Az ütközés olyan hatalmas volt, hogy ketten azonnal meghaltak, csak a sofőr élte túl, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Kis Erzsébet, Attila felesége sokkot kapott, amikor megjelentek náluk a rendőrök és közölték, hogy szerelme soha többet nem tér haza.

Dávidka rákban halt meg, édesapja balesetben Fotó: olvasói

Először a rákos kisfiúkat vesztették el

A családot rengeteg megpróbáltatás érte, kezdődött azzal, amikor Erzsébeték kisfiáról, Dávidkáról kiderült, hogy rákos beteg. Az asszonynak ott kellett hagynia a munkahelyét, hogy a gyermekkel lehessen a kórházban a kezelések alatt, míg otthon Attila látta el a kisebbik gyerekeket és dolgozott. Ő volt a családfenntartó. Ám hosszú küzdelem után Dávidka elhunyt, ami alapjaiban rázta meg a családjukat. Azonban arra nem számítottak, hogy még vár rájuk megpróbáltatás, ugyanis szinte pontosan egy évre rá megtörtént Attiláék balesete.

Ketten azonnal meghaltak Fotó: Nagy Tamás

Erzsébet egyedül maradt a kisgyermekeivel és a gyászukkal. Azonban nemrég kapott egy telefonhívást.

Sokáig vizsgálták a baleset körülményeit

– kezdte lapunknak az asszony.

Kiderült, hogy kártérítést kapunk. A nagylányom is és én is a kicsikkel, ugyanis az autónak, amiben ült Attila, nem volt kötelező biztosítása. Közel 40 milliót kaptunk a gyerekekkel kártérítésként. Sajnos azt kell mondanom, hogy ez megkönnyíti az életünket, hiszen már óriási bajban voltunk, de még ez sem hozza vissza a férjemet és a kisfiamat. Viszont talán biztonságban nevelhetem fel őket

– zárta gondolatát az édesanya.

