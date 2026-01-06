Most érkezett a rendőrség rendkívüli közleménye: megöltek egy férfit Kőbányán, ő lehetett a gyilkos

Letartóztattak egy 31 éves férfit, akit ismerőse megölésével gyanúsítanak - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.
Tájékoztatásuk szerint novemberben egy kőbányai lakásban holtan találták az ott lakó férfit. Az eljárás során beszerzett adatok idegenkezűségre utaltak, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.
A budapesti nyomozók pénteken fogták el Tarnaörsön a gyilkossággal gyanúsított férfit, akinek a letartóztatását a bíróság elrendelte. A férfi nem tett vallomást - számolt be róla a rendőrség.
