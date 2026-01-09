Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Csodával határos módon túlélte az autóbalesetet az újdonsült feleség, majd elgázolta egy teherautó

autóbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 15:30
házaspártragédia
Bár túlélte a szörnyű autóbalesetet az újdonsült házaspár, a feléjük közeledő teherautó már nem tudott megállni. A fiatal feleség a helyszínen elhunyt, míg férje életéért a kórházban küzdenek.

Egy újdonsült feleség túlélt egy szörnyű autóbalesetet, azonban pillanatokkal később elgázolta egy teherautó, miközben kimászott felborult kocsija roncsából. Férjét súlyos sérülésekkel szállították kórházba, és még mindig az életéért küzdenek.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja az autóbaleset körülményeit.
A rendőrség jelenleg is vizsgálja az autóbaleset körülményeit. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels 

Szörnyű autóbalesetet szenvedett az újdonsült házaspár

A 24 éves Samara Prado Martins férjével, Thiago Oliveira Martins-szal túlélte a szörnyű balesetet, amiben autójuk felborult, azonban rövid idővel később életét vesztette, miután egy hatalmas teherautó elgázolta az úttesten.

A pár alig pár hónappal azelőtt házasodott össze, hogy december 29-én autóval elindultak Ponta Grossa városában, a brazíliai Paraná államban. A rendőrség közlése szerint az autó, amelyben a pár utazott, felborult a BR-376-os autópálya leállósávjában. Mindketten kimenekültek a járműből, de miután egy teherautó nem állt meg időben, elütötte őket.

Samara a helyszínen azonnal életét vesztette, míg férjét sikerül megmenteni, és kritikus állapotban, mentőhelikopterrel szállították a város kórházába, miközben intubálták. A hírek szerint továbbra is az életéért küzdenek, miközben családja támogatja.

A hozzátartozók elmondása szerint az újdonsült házaspár épp a tengerpartról tartott hazafelé. A feleség szülei, testvére és sógornője egy másik járműben utaztak, de visszafordultak, miután rájöttek, hogy baleset történt.

A jelentések szerint, a teherautó sofőrje, ami végül az út melletti mezőn állt meg, nem sérült meg. Az elsődleges baleset körülményeit a rendőrség jelenleg is vizsgálja. Samara holttestét helikopterrel szállították a brazíliai Mato Grosso do Sul állambeli Dourados városába, ahol végül örök nyugalomra helyezik - írta a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
