Eltűnt győri villanyszerelők: ellopták az ügy egyik legfontosabb bizonyítékát

Az egész ország nyomon követi az eltűnt győri villanyszerelők ügyét. Ahogyan arról a Bors beszámolt, Mácsik Zoltán családja szinte pontosan egy évvel ezelőtt jelezte, hogy a férfi fehér VW Transzportere – ami a gyilkossági ügyben bűnjelnek számít – eltűnt. Ők egy mosonmagyaróvári cég telephelyére parkoltatták le, míg véget nem ér a per, de onnan valaki ellopta. Most egy évre rá a rendőrség körözést adott ki az autóra.
Nem túlzás azt mondani, hogy az egész ország ismeri Mácsik Zoltán fehér Transzportertét. Ez volt az az autó, amivel még 2018-ban a férfi elment az abdai benzinkútra, hogy találkozzon É. Imrével. A férfi ezután csalta őt az ikrényi horrortanyájára, ahol a bíróság szerint ismeretlen módon meggyilkolta őt. A fehér Transzporter ekkor került É. Imréhez, aki elvitte először az egyik autószerelő ismerőséhez, ahol elrejtették. Végül itt találták meg a rendőrök és lefoglalták.
Ahogy kiderült, hogy nem csak Mácsik Zoltán érintett az ügyben – ugyanis előtte ugyan ilyen körülmények között tűnt el a szintén villanyszerelőként dolgozó Orlik Vilmos is –, nagyszabású nyomozásba kezdett a rendőrség. Azóta évek teltek el, több tucatnyi tárgyalást folytattak le, sőt, első fokon É. Imrét már el is ítélte a bíróság életfogytig tartó fegyházbüntetsére a két férfi megöléséért. Ám, idő közben, az egyik lényeges bizonyíték eltűnt.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a tárgyalásokon a bíróság sorra vette a bűnjeleket, amiket vissza is adtak a hozzátartozóknak. Köztük volt Zoltán Volkswagen Transzportere is, amit szintén bűnjelként tartottak számon. Ezt egy mosonmagyaróvári cég telephelyén helyezték el az ügy lezárásáig, ám azt ellopták.
Zoli autója eltűnt!
– mondta korábban Mácsik Zoltán felesége, Márti.
A férjem furgonja az ügy szempontjából egy nagyon fontos bűnjel, hiszen ezzel közlekedett Zoli az eltűnése napján.
A család az autót egy mosonmagyaróvári cég telephelyén helyezte el. Ez egy szállítmányozással foglalkozó cég, ami felszámolás alatt áll. Innen tűnt el a furgon.
Zoli autóján nincs rendszámtábla az eset óta. Nem tudjuk, hová lett a furgon a telephelyről, félünk, hogy egy bontóban köt ki. Szóltunk, bejelentettük a bíróságon, hiszen senkinek sem volt joga elvinni!
Itt tartottunk korábban. Azonban kiderült, hogy egy év alatt nem történt ebben az ügyben semmilyen előrelépés. Mártinak kötelező volt újra bemennie a rendőrségre.
Oda kellett bemennem, ahova annak idején is, amikor Zoli eltűnt…. Szörnyű emlékeket juttatott az eszembe
– mondta Márti.
A rendőrség körözést adott ki a Transzporterre, de egyelőre nem tudni, hogy ellenőrizték-e az említett telephelyet. Az eltűnt győri villanyszerelők ügye pedig másodfokon folytatódik.
