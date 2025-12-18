Eltűnt győri villanyszerelők: ellopták az ügy egyik legfontosabb bizonyítékát

Az egész ország nyomon követi az eltűnt győri villanyszerelők ügyét. Ahogyan arról a Bors beszámolt, Mácsik Zoltán családja szinte pontosan egy évvel ezelőtt jelezte, hogy a férfi fehér VW Transzportere – ami a gyilkossági ügyben bűnjelnek számít – eltűnt. Ők egy mosonmagyaróvári cég telephelyére parkoltatták le, míg véget nem ér a per, de onnan valaki ellopta. Most egy évre rá a rendőrség körözést adott ki az autóra.

Bonyolódik az eltűnt győri villanyszerelők ügye. Körözést adtak ki Zoltán kocsijára Fotó: police.hu

Bonyolódik az eltűnt győri villanyszerelők ügye

Nem túlzás azt mondani, hogy az egész ország ismeri Mácsik Zoltán fehér Transzportertét. Ez volt az az autó, amivel még 2018-ban a férfi elment az abdai benzinkútra, hogy találkozzon É. Imrével. A férfi ezután csalta őt az ikrényi horrortanyájára, ahol a bíróság szerint ismeretlen módon meggyilkolta őt. A fehér Transzporter ekkor került É. Imréhez, aki elvitte először az egyik autószerelő ismerőséhez, ahol elrejtették. Végül itt találták meg a rendőrök és lefoglalták.

Zoltán autóját valaki ellopta Fotó: Bors

Ahogy kiderült, hogy nem csak Mácsik Zoltán érintett az ügyben – ugyanis előtte ugyan ilyen körülmények között tűnt el a szintén villanyszerelőként dolgozó Orlik Vilmos is –, nagyszabású nyomozásba kezdett a rendőrség. Azóta évek teltek el, több tucatnyi tárgyalást folytattak le, sőt, első fokon É. Imrét már el is ítélte a bíróság életfogytig tartó fegyházbüntetsére a két férfi megöléséért. Ám, idő közben, az egyik lényeges bizonyíték eltűnt.

Mácsik Zoltán a Transzporterével ment el a végzetes találkozóra Fotó: Bors

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a tárgyalásokon a bíróság sorra vette a bűnjeleket, amiket vissza is adtak a hozzátartozóknak. Köztük volt Zoltán Volkswagen Transzportere is, amit szintén bűnjelként tartottak számon. Ezt egy mosonmagyaróvári cég telephelyén helyezték el az ügy lezárásáig, ám azt ellopták.

Zoli autója eltűnt!

– mondta korábban Mácsik Zoltán felesége, Márti.

A férjem furgonja az ügy szempontjából egy nagyon fontos bűnjel, hiszen ezzel közlekedett Zoli az eltűnése napján.

A család az autót egy mosonmagyaróvári cég telephelyén helyezte el. Ez egy szállítmányozással foglalkozó cég, ami felszámolás alatt áll. Innen tűnt el a furgon.

Zoli autóján nincs rendszámtábla az eset óta. Nem tudjuk, hová lett a furgon a telephelyről, félünk, hogy egy bontóban köt ki. Szóltunk, bejelentettük a bíróságon, hiszen senkinek sem volt joga elvinni!

Itt tartottunk korábban. Azonban kiderült, hogy egy év alatt nem történt ebben az ügyben semmilyen előrelépés. Mártinak kötelező volt újra bemennie a rendőrségre.

Oda kellett bemennem, ahova annak idején is, amikor Zoli eltűnt…. Szörnyű emlékeket juttatott az eszembe

– mondta Márti.